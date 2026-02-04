¿Qué pasa en las autopistas de México este miércoles? Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy 4 de febrero 2026
Estas son las carreteras de México afectadas por bloqueos, manifestaciones o accidentes de este miércoles 4 de febrero 2026; se recomienda tomar precauciones.
¡Qué no se te haga tarde! Este 4 de febrero 2026, algunas carreteras de México presentan afectaciones por bloqueos, accidentes o cierres de circulación; estas son las autopistas afectadas.
Fuerza Informativa Azteca te comparte las últimas noticas EN VIVO sobre el avance y tráfico en las distintas carreteras del país.
¿Qué pasa en las carreteras de México HOY 4 de febrero 2026?
Carga vehicular en la México-Querétaro
Atenden accidente en la México-Querétaro; sin embargo, reportan una intensa carga vehicular en el kilómetro 105, en dirección a la Ciudad de México; toma precauciones.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 105, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) February 4, 2026
Cierre parcial en carretera de Veracruz; tramo afectado
Un accidente vial provoco el cierre parcial de la carretera Córdoba-Ent. La Tinaja cerca del kilómetro 0130+50; se recomienda tomar precauciones.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 013+650 de la carretera Córdoba - Ent. La Tinaja. Maneje con precaución. pic.twitter.com/u4JXM0NW7N— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 4, 2026