¿Qué pasa en las autopistas de México este miércoles? Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy 4 de febrero 2026

Estas son las carreteras de México afectadas por bloqueos, manifestaciones o accidentes de este miércoles 4 de febrero 2026; se recomienda tomar precauciones.

EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 4 de febrero 2026: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
¿Qué pasa en la carreteras de México hoy?|X: GN_CARRETERAS
Escrito por:  Fernanda Benítez , Oscar Morales

¡Qué no se te haga tarde! Este 4 de febrero 2026, algunas carreteras de México presentan afectaciones por bloqueos, accidentes o cierres de circulación; estas son las autopistas afectadas.

Fuerza Informativa Azteca te comparte las últimas noticas EN VIVO sobre el avance y tráfico en las distintas carreteras del país.

¿Qué pasa en las carreteras de México HOY 4 de febrero 2026?

Carga vehicular en la México-Querétaro

Atenden accidente en la México-Querétaro; sin embargo, reportan una intensa carga vehicular en el kilómetro 105, en dirección a la Ciudad de México; toma precauciones.

Cierre parcial en carretera de Veracruz; tramo afectado

Un accidente vial provoco el cierre parcial de la carretera Córdoba-Ent. La Tinaja cerca del kilómetro 0130+50; se recomienda tomar precauciones.

