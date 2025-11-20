Riña entre policías de Tecámac termina en tragedia: Uniformado dispara contra rival y después se mete un tiro

Una emergencia en Tecámac, Estado de México, encendió las alertas la noche del miércoles, luego de que una riña entre dos policías dentro de un módulo de seguridad del fraccionamiento Rancho Santa Cruz escalara hasta convertirse en un hecho de violencia que dejó un agente sin vida y otro gravemente herido. Lo que comenzó como una discusión verbal y física entre compañeros terminó en un episodio que ya es investigado por la Fiscalía del Estado de México.

Riña entre policías de Tecámac pasó de los golpes a las balas

De acuerdo con los primeros reportes, los dos elementos de la Guardia Civil se encontraban al interior del módulo cuando iniciaron una confrontación física. Testigos señalaron que la discusión avanzó rápidamente de los golpes a los disparos, momento en el que uno de los uniformados sacó su arma de cargo y la accionó contra su compañero, identificado como Iván Alejandro, quien perdió la vida en el lugar.

Tras realizar el disparo, el agresor, identificado como Alejandro Calvillo, se habría herido a sí mismo con la misma arma. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REVELAN CÓMO MATARON A POLICÍA DE CDMX EN CHALCO TRAS ASALTO Y CAE “EL CUÑADITO”

🚨 Tragedia en #Tecámac



Una pelea entre dos policías terminó en tragedia. Pasaron de los golpes a los disparos.



Uno de ellos sacó su arma de cargo y mató a su compañero. Después, se disparó a sí mismo.@danielderosastv con la información pic.twitter.com/UHdegfP0m9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 20, 2025

Elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y personal del Ejército arribaron al módulo para acordonar la zona y resguardar el perímetro. Minutos más tarde, peritos de la Fiscalía mexiquense llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y comenzaron con las primeras diligencias para determinar cómo se desarrollaron exactamente los hechos.

Las autoridades mantienen bajo resguardo el módulo, mientras los investigadores revisan cámaras de videovigilancia y recaban testimonios del personal que estaba en servicio cerca del sitio; los primeros avances indican que no había más personas involucradas en la agresión.

Investigación, sin avance tras riña entre policías de Tecámac

Hasta el momento, no existe una versión oficial sobre el origen del conflicto entre ambos policías. La Fiscalía del Estado de México continúa integrando la carpeta correspondiente para esclarecer qué detonó la discusión y en qué circunstancias ocurrió el intercambio de golpes y disparos.

El caso permanece abierto y se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información sobre la evolución del agresor y los avances de la investigación.