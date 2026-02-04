Ejecutan en ataque armado a ‘El Curro’, líder criminal en Tula, Hidalgo

Un hombre identificado como Gilberto T. E., alias 'El Curro', fue ejecutado en un ataque armado mientras viajaba en su camioneta sobre la carretera estatal Michimaloya–Xijai de Cuauhtémoc , en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo.

Fatal ataque armado sorprende al 'Curro' en carretera de Tula

El hallazgo se reportó tras una llamada al '911' por un vehículo presuntamente abandonado y con daños visibles. Tras ser alertados e implementar un operativo de emergencia, al acudir al sitio, elementos de seguridad confirmaron que el ocupante ya no presentaba signos vitales y tenía heridas por disparos de arma de fuego.

El cuerpo fue localizado en el asiento del copiloto de un automóvil con reporte de robo, lo que quedó asentado en los primeros informes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DESPLIEGAN MÁS DE 50 ELEMENTOS PARA CORTAR LA LUZ A “PELIGROSA” PAREJA DE ADULTOS MAYORES EN HIDALGO

#Hidalgo #Almomento ejecutan a presunto líder criminal en #Tula, Gilberto T.E. alias “El Curro” recibió varios disparos de arma de fuego cuando viajaba en su camioneta en la carretera Michinaloya-Xijai, se le atribuyen una gran cantidad de homicidios violentos en la… pic.twitter.com/cFxRTesi4C — Leonardo Herrera (@herreleo) February 4, 2026

¿Quién era y por qué buscaban a Gilberto T. E., alias 'El Curro'?

Fuentes de seguridad indicaron que 'El Curro' era vinculado como jefe de sicarios de una célula criminal que operaba en Hidalgo.

De acuerdo con información policial, el fallecido es señalado como generador de violencia en la región de Tula, con presencia en municipios como Tepetitlán, Chapantongo, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Huichapan y Nopala.

Estas zonas conforman una franja estratégica por la incidencia delictiva asociada a robo de hidrocarburo y distribución de drogas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se desplegó un operativo de seguridad en distintos puntos de Tula de Allende para reforzar la vigilancia y prevenir nuevos hechos de violencia.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas y no se ha informado el móvil del ataque. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades ministeriales para esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar responsabilidades.

Las autoridades mantienen las indagatorias abiertas para esclarecer el ataque armado y confirmar la posible relación del homicidio con disputas criminales en la región. La zona permaneció bajo vigilancia mientras se analizan indicios, se revisan cámaras y se recaba información que permita ubicar a los responsables.