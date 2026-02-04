Persecución entre conductores deja una mujer sin vida y un hombre grave en San Martín Texmelucan, Puebla

Una persecución entre dos conductores terminó en tragedia en la comunidad de San Juan Tuxco, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, luego de que un choque vehicular acabara con un automóvil estrellado contra una casa y dejara como saldo una mujer muerta y un hombre gravemente herido.

El accidente ocurrió el lunes 2 de febrero de 2026, sobre la calle Independencia, cerca de los baños públicos Rodríguez, una zona muy transitada por vecinos y peatones.

Así ocurrió el choque contra una casa en Texmelucan

De acuerdo con la información preliminar, el percance se dio luego de que una camioneta persiguiera a un automóvil a gran velocidad. En medio de la persecución, la camioneta impactó por la parte trasera al auto, provocando que el conductor perdiera el control.

El vehículo salió disparado y terminó incrustado contra parte de una vivienda, causando daños materiales considerables, tanto en la fachada como en el interior del domicilio.

En un video que ya circula en redes sociales se observa cómo, tras el impacto, la camioneta involucrada en la persecución huye del lugar a toda velocidad, sin detenerse a ayudar ni dar aviso a las autoridades.

🚨 Así es como ocurrió el choque de un vehículo contra un domicilio en la comunidad de San Juan Tuxco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan donde una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada.@MAngelesAlonso pic.twitter.com/gvzzvuEkzn — Periódico e-consulta (@e_consulta) February 3, 2026

Una mujer murió y un hombre lucha por sobrevivir tras persecución en San Martín Texmelucan

Lamentablemente, una mujer perdió la vida en el lugar, luego de que los cuerpos de emergencia confirmaran que ya no presentaba signos vitales tras el fuerte choque .

Además, un hombre de aproximadamente 36 años resultó gravemente lesionado, al presentar un traumatismo craneoencefálico severo. Paramédicos lo estabilizaron y lo trasladaron de inmediato a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la identidad de las víctimas.

Peatones se salvan de milagro en San Martín Texmelucan

Otro punto que ha causado impacto entre usuarios de redes es que, en el mismo video, se observa a dos personas caminando por la banqueta, quienes estuvieron a solo unos metros de ser atropelladas por el automóvil que perdió el control.

Al darse cuenta del peligro, ambas personas corren en sentido contrario y logran ponerse a salvo. Vecinos aseguran que fue cuestión de segundos y que, de no haber reaccionado, el saldo pudo haber sido aún más grave. “Prácticamente volvieron a nacer”, comentan testigos.

Zona acordonada y bajo investigación tras choque en San Martín Texmelucan

Tras el accidente, el área fue acordonada por autoridades, mientras se realizaban las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios para esclarecer cómo ocurrió exactamente el percance.

Hasta ahora, el choque contra esta casa en Texmelucan sigue bajo análisis, mientras se revisa el papel de la camioneta que escapó del lugar y se buscan responsabilidades por este hecho que terminó en tragedia.

