Organizaciones civiles piden una oposición unida para 2024

Diversas organizaciones civiles firmaron una carta a los dirigentes de partidos políticos como Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI, Jesús Zambrano del PRD y Dante Delgado de Movimiento Ciudadano en la cual exigen que dichos partidos de oposición vayan aliados a las elecciones presidenciales a celebrarse en 2024.

De acuerdo con esta carta, dichas organizaciones piden a estos partidos un solo candidato presidencial con una propuesta de gobierno de coalición, con lo que llamaron una amplia y clara participación ciudadano en las decisiones, tanto para ganar la elección y posteriormente gobernar.

Organizaciones hacen un llamado puntual a Movimiento Ciudadano

En esta misiva las organizaciones firmantes hacen un llamado de exigencia al partido Movimiento Ciudadano para que dé muestras de voluntad para responder este llamado.

También pidieron a los dirigentes partidistas definir un mecanismo para establecer una interacción eficaz entre partidos y las organizaciones ciudadanas.

Además exhortaron a todos los mexicanos a incrementar su grado de participación en lo que llamaron el rescate de la democracia, el Estado de Derecho y de las libertades.

La alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD ya invitó al partido Movimiento Ciudadano a ir juntos para las elecciones federales del año próximo. Sin embargo, el partido naranja no ha manifestado interés en aliarse con los tres partidos opositores.