¡Rumbo a las elecciones 2024! Esta es la propuesta de Marcelo Ebrard para definir al candidato de Morena

Marcelo Ebrard Casaubón anunció la tarde de este martes 6 de junio, su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a partir del 12 de junio, como parte de sus aspiraciones presidenciales en las elecciones 2024, ¿qué sigue para el canciller?

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard adelantó ya tiene preparada la propuesta que presentará a la dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para la selección de la o el candidato rumbo a las elecciones del 2024.

Pese a que el canciller tenía previsto presentar su propuesta un día después de dar por terminadas las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila, la dirigencia del partido guinda, pidió se aplazara hasta el próximo domingo 11 de junio .

“No tengo inconveniente. Están ahorita medio desvelados o desveladas. Entonces mañana lo presentaré y seguramente será tomado en cuenta”, explicó.

Felicitaciones a Delfina y al Estado de México por el triunfo obtenido, se ha hecho historia. Precisiones sobre mi propuesta a la dirigencia de Morena. pic.twitter.com/NgtLJiIJfQ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 5, 2023

¿En qué consiste la propuesta de Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones 2024?

Será el próximo domingo 11 de junio cuando Marcelo Ebrard se reúna con integrantes del Consejo General de Morena para alistar el terreno rumbo a las elecciones 2024, durante el encuentro el mandatario presentará su propuesta para garantizar que todos los aspirantes de su partido tengan las mismas oportunidades.

Aunque aún no se ha dado a conocer la propuesta completa ni definitiva, el canciller adelantó vía TikTok los puntos que incluye para la selección de candidato presidencial de Morena, en donde se contempla:



Un debate entre las y los aspirantes, “de qué piensa cada quien de lo que sigue”. La renuncia al cargo que ejerce cada aspirante a fin de erradicar la ventaja que le podría representar su ejercicio público.

Según expresó Ebrard el segundo punto es de vital importante, porque "da una ventaja grande sobre mi contrincante. Entonces me parece muy sensato renunciar por esa razón, porque de otro modo tienes una ventaja muy grande”.

Entre otros aspectos el aún canciller precisó que planteará la posibilidad de que la encuesta que defina el nombramiento interno en Morena sea amplia, transparente y verificable.

Asimismo sugirió que, esta única encuesta, conste de una sola pregunta, clara y concisa con el fin de no confundir a los votantes de la Cuarta Transformación.