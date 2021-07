Hombre celebra divorcio con banda afuera de Registro Civil en Coahuila

Aunque muchas personas celebran su divorcio de forma discreta, otros, como un hombre de Ciudad Acuña, Coahuila, lo hacen a lo grande, ya que llevó música banda al Registro Civil para celebrar la disolución de sus nupcias.

En redes sociales se viralizó el caso de este hombre que grabó el momento en que después de firmar los papeles de su divorcio en el Registro Civil, sale y escucha la canción de la banda Cabrón y Vago de El Fantasma & Los Dos Carnales.

Previo a la celebración, Félix Domínguez acudió al Registro Civil del fraccionamiento Los Fresnos, en Coahuila, para firmar los papeles que disolvía la unión con su pareja, relación que había mantenido desde 1995.

Hombre lleva música banda para celebrar divorcio

En las imágenes que el propio hombre compartió en redes sociales se le observa feliz tras firmar los papeles de divorcio en el Registro Civil de Coahuila.

En un video que también compartió él mismo, se ve a una banda llamada Los Ilegales, originaria de Acuña, entonando una canción de banda; además, mientras escucha atento, en su mano izquierda sostiene los papeles del divorcio.

En la grabación, el hombre recién divorciado solo sigue la canción de banda con algunos ademanes y gritos; de fondo se encuentra la nomenclatura del Registro Civil de Ciudad Acuña, Coahuila.

Mientras Felix Domínguez escucha contento la interpretación de la canción, suena una parte así: “Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”.

De acuerdo con medios locales, Felix Domínguez estaba feliz por el divorcio, realizado el pasado 29 de junio, y quiso celebrarlo con música banda.

Ya era hora de terminar con el matrimonio y, como siempre he sido bien alegre, me festejé a mi modo, de puro gusto nomás.

La forma en que celebró su separación legal fue criticada pero también aplaudida por usuarios de redes sociales.

Medios de Coahuila indicaron que la expareja de Félix Domínguez se retiró del lugar de forma apresurada, no sin antes demostrar su desaprobación.

