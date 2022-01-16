Novak Djokovic será deportado y se perderá el Abierto de Australia

Después de varias horas de su segunda audiencia, Novak Djokovic será deportado de Australia y no podrá competir por ganar su 21 Grand Slam, luego de que el Tribunal Federal decidiera cancelar definitivamente su visado.

Además tampoco podrá ingresar al país durante tres años, excepto por "circunstancias imperiosas que afectan los intereses de Australia".

El tenista tuvo que enfrentar un segundo juicio, luego de que el pasado viernes autoridades de Australia revocaron por segunda ocasión la visa del tenista, después de que un juez aceptó que Novak permaneciera en el país y pudiera competir en el Grand Slam.

El juez australiano ordenó durante el juicio de emergencia que el tenista serbio no fuera deportado "de manera inmediata" de Australia hasta que la justicia revisara la decisión del gobierno de anular por segunda vez su visa.

No obstante, antes del veredicto de la Corte Federal, el Abierto de Australia colocó al tenista serbio Novak Djokovic en la primera jornada del primer Grand Slam del 2022, donde se enfrentaría a Kecmanovic.

¿Qué pasó en la audiencia de Djokovic?

En las primeras horas de la audiencia, ambas partes tuvieron la oportunidad para exponer sus argumentos sobre por qué la visa de Novak Djokovic debería o no cancelarse.

El abogado de Djokovic expuso tres motivos para que la estrella serbia no fuera deportado del país. El primer argumento se centró en las consecuencias que traería para Australia sacar al tenista del país.

El abogado indicó que expulsar a Djokovic podría provocar el surgimiento de varias protestas encabezadas por los antivacunas, algo que, dijo, el gobierno de Australia intenta evitar.

Por su parte, el gobierno de Australia respondió que la cancelación de la visa de Djokovic no solo era para provocar protestas entre los antivacunas en el país, sino porque el tenista mostró “poca consideración” por las restricciones de Covid-19 de la nación.

Detalló que el serbio ignoró la prueba positiva de Covid-19, no utilizó el cubrebocas durante una sesión de fotos, acciones que “amenazaron” la salud pública al alentar a otros a ignorar las restricciones de salud en Australia.

El tenista intentó revocar la decisión del gobierno de Australia de cancelar su visa por segunda ocasión, para poder competir por su Gran Salam número 21 en el Abierto que comienza este lunes. Sin embargo, no lo logró y ahora será deportado.

