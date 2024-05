¡Atención, conductores! Activan Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 23 de mayo

¡Volvió a suceder! La tarde de este miércoles 22 de mayo se reactivó la contingencia ambiental ante la cantidad de partículas dañinas que se encontraron en el aire, por esta razón regresó el Doble Hoy No Circula para el siguiente jueves, ¿tu auto descansa?

Activan contingencia ambiental HOY 22 de mayo en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), declaró la contingencia ambiental el día de hoy, 22 de mayo de 2024, debido a los altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Según el comunicado oficial, a las 14:00 horas se detectaron concentraciones de ozono de 158, 157 y 155 partículas por billón en las estaciones Benito Juárez, Centro de Ciencias de la Atmósfera y Pedregal, ubicadas en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón, respectivamente, todas de la CDMX.

#ComunicadoCAMe | 14:00h

📢 Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.



😷Evita hacer actividades al aire libre entre las 13.00 y 19:00h. #CuidaTuSalud



Más info en https://t.co/cxW4om4M8I pic.twitter.com/Zm9tGhLPZj — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 22, 2024

Doble Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan el 23 de mayo en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el reporte de la CAMe, el Doble Hoy No Circula aplicará de 5:00 horas hasta las 22:00 horas del jueves 23 de mayo, aunque en caso de no levantarse la contingencia ambiental podría extenderse a otros vehículos.

Los autos que descansan para el siguiente jueves son:



Vehículos particulares con holograma de verificación 2.

Vehículos particulares con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0 , 1, 2, 4, 6 y 8.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2

terminación de Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR

Vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de Circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos están exentos del Doble Hoy No Circula el 23 de mayo?

Aunque el Doble Hoy No Circula aplica en una gran cantidad de coches, otros estarán exentos y podrán salir a las calles del Valle de México, estos son: