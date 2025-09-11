Doble tragedia en NL: Muere hombre al intentar salvar a mujer arrastrada por la corriente; ella sigue desaparecida| VIDEO

¡Doble tragedia en NL por un celular! En medio de las fuertes lluvias, un hombre perdió la vida al intentar rescatar a una mujer que fue arrastrada por la fuerte corriente, en la colonia La Estanzuela, al sur de Monterrey. La mujer sigue desaparecida, por lo que las autoridades han desplegado un intenso operativo de búsqueda a lo largo del río La Silla.

Mujer fue arrastrada por corriente, desaparece y hombre muere al intentar rescatarla

De acuerdo con datos preliminares, este hecho ocurrió la noche del miércoles 9 de septiembre, alrededor de las 19:20 horas, cuando personal municipal cerró la circulación en la avenida Antiguo Camino a la Villa de Santiago, a la altura de Paseo de la Hacienda. El caudal del agua era considerable, pero algunos automovilistas intentaron pasar, lo que puso en riesgo a varios vehículos.

Testigos y vecinos de la zona ayudaron a los ocupantes de dos automóviles que lograron ponerse a salvo; sin embargo, una mujer identificada extraoficialmente como Martha Ortiz, de 72 años, regresó a su vehículo de color blanco para recuperar su teléfono celular.

Un joven identificado como Wualverto Israel, de 32 años, señaló que la mujer insistió en regresar al cauce pese a las repetidas advertencias. Al volver por su dispositivo móvil, la fuerza de la corriente había incrementado, por lo que fue arrastrada y desapareció río abajo.

🚨 TRAGEDIA EN LA ESTANZUELA



Las intensas lluvias provocaron la crecida del arroyo sobre la Av. Antiguo Camino a la Villa de Santiago, donde autoridades ya habían cerrado el paso por seguridad.



Sin embargo, algunos automovilistas intentaron cruzar. Entre ellos, Martha Ortiz, de… pic.twitter.com/AH0REswnAo — INFO7MTY (@info7mty) September 11, 2025

En medio del caos, otro vecino, Guillermo Martínez Santana, de 40 años, decidió auxiliarla. Se amarró una manguera de plástico y entró al canal, pero la fuerza del agua era mayúscula y lo vención. Horas más tarde fue localizado sin vida.

Hasta la madrugada del jueves, la mujer continúa sin ser localizada. Fue descrita con blusa roja, pantalón de mezclilla azul, 1.55 metros de estatura, cabello castaño y tez clara.

Elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado, junto con brigadistas de Guadalupe, desplegaron un operativo a lo largo del río La Silla. Las labores se mantienen con apoyo de vecinos, quienes confían en que la mujer pueda ser hallada.