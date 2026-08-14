SEP anuncia regularización de horas y nuevas plazas para docentes de Oaxaca a partir de septiembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir del 1 de septiembre entrarán en vigor medidas de regularización de horas, recategorizaciones y nuevas plazas para docentes de todos los niveles de Educación Básica en Oaxaca.

SEP y sección 22 anuncias nuevas plazas para docentes

El anuncio se realizó durante la reunión con representantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Como parte de los acuerdos, también se informó sobre la entrega de mobiliario y equipo de cómputo a más de 23 mil escuelas de la entidad.

Además, se acordó establecer una mesa de trabajo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para buscar que todas las escuelas de Oaxaca cuenten con servicio eléctrico.

CNTE adelanta regreso a clases en Oaxaca

La Sección 22 estableció que el 24 de agosto de 2026 darán inicio a las actividades correspondientes al nuevo ciclo escolar 2026-2027; de acuerdo con la información presentada por el magisterio, esta fecha representa un adelanto de una semana respecto al calendario oficial.

Como parte de la preparación para el nuevo periodo escolar, el magisterio oaxaqueño puso en marcha el Taller Estatal de Educación Alternativa, con actividades destinadas a trabajar contenidos y métodos pedagógicos para las escuelas vinculadas con el movimiento.

El archivo señala que durante los días 12, 13 y 14 se desarrollaría una fase de trabajo relacionada con propuestas curriculares y formación pedagógica; el objetivo planteado es construir proyectos educativos desde los enfoques del PTEO.

Con estos acuerdos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), establecieron acciones enfocadas tanto en la situación laboral de los docentes como en las condiciones de las escuelas de Oaxaca, con medidas que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de septiembre.

