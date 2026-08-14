¡Atención, aspirantes! Fecha límite para descargar la cita para el examen de control de la UNAM

Las sedes de Guanajuato y Oaxaca concluyeron la aplicación del examen de control para los aspirantes que buscan ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con ello, el proceso avanza hacia sus últimas etapas, por lo que quienes aún no han presentado esta prueba pueden aún descargar su cita en el sistema “TU SITIO”.

¿Hasta cuándo y cómo descargar tu cita para el examen de control UNAM?

La UNAM informó que para el jueves 13 de agosto, un total de 46 mil 83 aspirantes habían descargado su cita en el portal oficial, una cifra que podrá crecer porque “TU SITIO” sigue abierto, pero ¿hasta cuándo se cerrará?

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, los jóvenes podrán descargar la cita hasta un día antes de la fecha del examen según la sede que les corresponda; es decir:



León, Guanajuato : Los aspirantes tenían como fecha límite descargar el trámite hasta el 11 de agosto.

: Los aspirantes tenían como fecha límite descargar el trámite hasta el 11 de agosto. Oaxaca : como plazo hasta el 12 de agosto.

: como plazo hasta el 12 de agosto. Tijuana : Los alumnos tienen hasta el 14 y 15 de agosto.

: Los alumnos tienen hasta el 14 y 15 de agosto. Ciudad de México: hasta el 16, 17 o 18 de agosto, dependiendo de si tu examen está programado para el 17, 18 o 19, respectivamente.

Carlos Alexander Soriano, uno de los primeros aspirantes que terminó el Examen de Control Presencial de la UNAM en Oaxaca, conversa con el #RectorLomelí. pic.twitter.com/DWHIf0IaFC — UNAM (@UNAM_MX) August 13, 2026

Para evitar contratiempos, los aspirantes deben ingresar al micrositio oficial de la Convocatoria de Licenciatura 2026 de la UNAM, seleccionar “TU SITIO” y consultar si fueron convocados a la segunda etapa.

El día del examen deberán presentar la cita impresa y una identificación oficial vigente; además, la Universidad recomienda llegar con una hora de anticipación.

¿Cómo es el examen de control de la UNAM?

Ante los problemas registrados durante el examen de admisión por denuncias de fraude, la UNAM reforzó las medidas de seguridad para garantizar que el proceso sea justo para todos los alumnos.

Sin embargo, en esta ocasión la evaluación no se realiza en papel, sino mediante una computadora sin conexión a internet y consta de 120 reactivos.

Los aspirantes disponen de tres horas para responder y no necesitan llevar lápiz, ya que todo el proceso se realiza de manera digital.