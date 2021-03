Doctora supera el Covid-19 luego de dos meses en intubación

Contra todo pronóstico, la doctora Araceli Mora Blancas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, logró recuperarse del Covid-19 después de permanecer dos meses y medio en intubación.

Entre aplausos, la doctora fue dada de alta por algunos médicos que la atendieron, quienes la consideran como una de las pacientes en estado más grave, por el tiempo tan largo que permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La paciente, que hasta antes de contagiarse de Covid-19 se desempeña como pediatra en el Hospital General de Zona No. 20 “La Margarita”, dijo que después de tres días con respiración irregular, llegó al hospital para recibir atención de manera oportuna.

“Cuando llegué al hospital me tomaron mis datos, pasé a la tomografía, el cuerpo médico se percató que mis pulmones estaban muy dañados. De inmediato me trasladaron al área de terapia intensiva, intentaron una primera etapa que consta de un nebulizador de alto flujo, pero no respondí”, comentó Mora Blancas.

En un comunicado, el IMSS explicó que esa misma noche, la doctora fue intubada y así pasaron dos meses y medio, incluso se despidió de su familia por el temor que tenía de no recuperarse.

A pesar de los pronósticos, mostró mejoría y después de los meses que estuvo en intubación, los médicos le retiraron la sedación y la extubaron, mediante una traqueotomía.

Por la intubación “se siente uno morir, porque no entra aire a los pulmones, sientes que te asfixias, me despedí de mi familia y les dejé una carta por si algo pasaba e indicaciones por si ya no regresaba”, relató la paciente recuperada.

Cuando despertó, fue trasladada al área No Covid, donde comenzó su recuperación, hasta que recibió la buena noticia que sería dada de alta.

La paciente recuperada pide a la población seguirse cuidando

Al despedirse del personal médico, aprovechó para darles las gracias porque “están todos los compañeros al pendiente, hombro a hombro en esta emergencia sanitaria, la verdad es que arriesgan su vida por ayudar a los demás”.

Además, le pidió a las personas que continúen con los cuidados y medidas de higiene, pues el Covid-19 es real, no es un juego, las secuelas son muchas y cobra vidas.

“Me encuentro en rehabilitación, voy obteniendo avances en mi movilidad, además de recuperación en una úlcera decúbito como parte de las secuelas del SARS-CoV-2, para mí esta es una segunda oportunidad que me da la vida”, aseveró Mora Blancas.

Por su parte, la doctora Rosa Elena Zamudio Jaramillo, Médica Intensivista del Hospital General de Zona No.20, relató que la doctora “Ara” fue una paciente especial, por los padecimientos crónicos con los que ingresó y la inmunosupresión presentada.

“El pronóstico era reservado, pero con la ayuda de todo el equipo médico y de enfermería es que logró salir adelante, prácticamente se trató de un milagro médico”, añadió.

