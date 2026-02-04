¿Momento de comprar? Precio del dólar hoy miércoles 4 de febrero de 2026

El dólar ha caído prácticamente en un 11% desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo hace poco más de un año, con sus reiterados llamados a tasas de interés mucho más bajas y su reciente expresión de indiferencia ante un dólar más débil, acelerando su reciente caída.

¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 4 de febrero de 2026; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas.

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? 💱

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.65 pesos a la compra y se vende en $17.44 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy miércoles 4 de febrero de 2026.

Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Precio del dólar hoy en México

Precio del dólar canadiense hoy 4 de febrero de 2026 💵

El dólar canadiense en México se ubica en $10.55 pesos a la compra y se cotiza en $13.44 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este miércoles 4 de febrero de 2026.

Precio del dólar en Tijuana hoy 4 de febrero de 2026 🌎

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este miércoles 4 de febrero de 2026: El dólar en Tijuana se vende en $17.22 pesos.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 4 de febrero de 2026? ₿

El precio del Bitcoin hoy comenzó la jornada de este miércoles 4 de febrero de 2026 en 75 mil 890 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un alza del 0.26% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 307 mil 388 pesos por unidad, una baja del 0.27% respecto a su último cierre.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 4 de febrero de 2026? 🛢️

El precio del petróleo se fortalece después de que el ejército estadounidense anunciara el derribo de un dron iraní que se aproximaba agresivamente al portaaviones Abraham Lincoln en el Mar Arábigo, lo que generó temores de una posible escalada de tensión entre ambos países.

Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate estadounidense subieron un 0.65 % y un 0.8 %, respectivamente.

Petróleo Brent: $67.36 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate: $63.40 dólares por barril

Mezcla Mexicana de Exportación: $58.93 dólares por barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar disminuye? 📉

Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se deprecia frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo.

Por otra parte, las exportaciones estadounidenses se vuelven más baratas, beneficiando a las empresas exportadoras y las importaciones a Estados Unidos se encarecen, afectando a los consumidores locales.