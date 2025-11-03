Precio del dólar hoy 3 de noviembre: ¿Subió o bajó?

El dólar está hoy más fuerte que nunca en los últimos tres meses. Esto ocurre porque la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, se está tomando las cosas con mucha calma. Hace poco bajaron las tasas de interés, pero su líder, Jerome Powell, sugirió que no habrá más recortes por ahora. En términos sencillos, la Fed dice: "Pausa, no queremos mover nada más sin saber cómo está realmente la economía". Esta indecisión es lo que está dando fuerza al dólar a nivel mundial.

Precio del dólar hoy 3 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.85 pesos a la compra y en $19.20 pesos a la venta.

El valor del dólar en Tijuana es de 18.00 pesos para este jueves.

Precio del dólar canadiense hoy 3 de noviembre

Por otro lado, el precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.45 pesos la compra y se vende en $13.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este lunes.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy lunes 3 de noviembre?

Para este lunes 3 de noviembre, el precio del Bitcoin es de $108,249.20 dólares por unidad, lo cual representa una gran baja del 2.10% para este día. Al tipo de cambio de México, el BTC cotiza en $2,001,687.92 pesos por unidad, es decir, un 0.30% más de su último cierre.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 3 de noviembre?

Los precios del petróleo Los precios del petróleo cambiaron poco a pesar de la noticia de que la OPEP+ planea poner fin a sus aumentos de oferta, con el mercado agobiado por los temores de un exceso de suministro de petróleo y datos de fábrica débiles en Asia.

El precio del barril es de: