Dólar estadounidense: entérate del tipo de cambio hoy 12 de septiembre de 2025 en México

¿Necesitas conocer el precio del dólar hoy en México? En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio durante la jornada de hoy viernes 12 de septiembre de 2025; compara las cotizaciones de los principales indicadores financieros para que tomes decisiones informadas.

Aquí te decimos cuánto pagarás por cada dólar estadounidense y cómo afecta este cambio a tu economía. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para que puedas cambiar tu dinero y al menor costo en México; ¿Inviertes en BMV?

Precio del dólar hoy en Banco Azteca: tipo de cambio al 12 de septiembre de 2025

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $17.55 a la compra y se vende en $18.94 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy viernes 12 de septiembre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante esta jornada de este viernes 12 de septiembre de 2025, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana y hasta las 9:00 de la noche.

Precio del dólar estadounidense hoy en Banco Azteca: tipo de cambio al 12 de septiembre de 2025|“Banco Azteca”

Precio del Dólar Canadiense hoy 12 de septiembre de 2025.

El precio del dólar canadiense en México, se ubica en $11.95 a la compra, mientras se cotiza en $13.95 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de viernes 12 de septiembre de 2025.

Precio del dólar en Tijuana hoy viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Vas pa´l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de hoy viernes 12 de septiembre de 2025: el dólar hoy en Tijuana se vende en $18.48 pesos.

Precio del dólar en Tijuana hoy 12 de septiembre de 2025|“Cotización.co”

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 12 de septiembre de 2025?

El precio del Bitcoin inició la jornada de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025, en 115 mil 307 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una baja de 0.17% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, la criptomoneda (BTC) en México abrió el día ubicándose en 2 millones 132 mil 304 pesos por unidad.

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada y un sistema de pago que no requiere de banco central o administrador único para su funcionamiento.|“Google”

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 12 de septiembre de 2025?

El precio del petróleo subieron casi un 2% el viernes 12 de septiembre de 2025, después de que un ataque con un dron ucraniano contra un puerto ruso suspendiera las cargas, compensando la presión de las preocupaciones por un exceso de oferta y los riesgos de una demanda más débil en Estados Unidos.

A las “13:28" (GMT), los futuros del crudo Brent subieron 1.02 dólares, o 1.5%, a 67.39 dólares el barril y el crudo estadounidense West Texas Intermediate ganó 1.08 dólares, o 1.7%, a 63.45 dólares.

Petróleo Brent: $67.39 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate: $ 63.45 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: 60.96 dólares por barril.

¿Qué pasa si el Índice Dólar aumenta?

El precio del dólar estadounidense se apreciará frente a las siguientes monedas: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se tornarán más caras en estos mercados, situación que podría afectar negativamente a las empresas exportadoras.

Respecto de las importaciones a Estados Unidos, estas se volverán más baratas, una situación que podría beneficiar a los consumidores locales.

