¿Golpe al peso? Entérate del precio del dólar y tipo de cambio hoy 31 de octubre

Durante las primeras horas de este viernes 31 de octubre de 2025, el dólar estadounidense se mantiene estable, al registrar una ganancia de a penas 0.19%. Aquí te decimos cuánto pagarás por cada dólar estadounidense y cómo afecta este tipo de cambio a tu economía.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el tipo de cambio al 31 de octubre de 2025; descubre las cotizaciones de los principales indicadores financieros hoy para que tomes decisiones informadas. ¡Compara y encuentra las mejores opciones para cambiar tu dinero al menor costo en México!

Precio del dólar hoy en Banco Azteca: tipo de cambio al 31 de octubre de 2025

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca? El precio del dólar Banco Azteca se ubica en $16.55 a la compra y se vende en $19.20 pesos en ventanilla bancaria durante la apertura de hoy viernes 31 de octubre de 2025.

¡Dólar hoy Banco Azteca 2025! Recuerda que si quieres cambiar tu dinero durante este mes, puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el banco se encuentra abierto desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Precio del dólar hoy en Banco Azteca|Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana hoy 31 de octubre de 2025

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este viernes 31 de octubre de 2025:

El dólar hoy en Tijuana se vende en $18.54 pesos.

El dólar hoy en Tijuana se vende en $18.54 pesos|“Cotización.co”

Precio del dólar canadiense hoy 31 de octubre de 2025

El precio del dólar canadiense en México se ubica en $11.50 a la compra y se cotiza en $14.05 pesos a la venta en Banco Azteca durante la jornada de este viernes 31 de octubre de 2025.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 31 de octubre de 2025?

El precio del Bitcoin hoy inició la jornada de este viernes 31 de octubre de 2025 en 109,931 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa un aumento del 1.52% en comparación con su cierre de ayer.

Al tipo de cambio, el precio de la criptomoneda (BTC) en México abrió el día, ubicándose en 2 millones 41 mil 752 pesos por unidad.

Descubre el precio del Bitcoin hoy 31 de octubre de 2025

|“Google”

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 31 de octubre de 2025?

El precio del petróleo se mantuvo estables el viernes 31 de octubre de 2025, pero se encaminaban a su tercer descenso mensual consecutivo, debido a la fortaleza del dólar estadounidense, los débiles datos de China y el aumento de la oferta de los principales productores mundiales.

Los futuros del crudo Brent subieron 29 centavos (0.5%), a 64.40 dólares por barril; mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió 27 centavos (0.5%), a 60.75 dólares.

Petróleo Brent: $64.40 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate: $60.75 dólares el barril

Mezcla Mexicana de Exportación: $58.12 dólares por barril.