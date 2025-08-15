“México hace lo que le decimos”, asegura Trump; Dice que Canadá también

Durante declaraciones a la prensa en la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tanto México como Canadá hacen lo que él dice y destacó que, bajo su liderazgo, la situación en ambas fronteras ha mejorado de manera notable.

Trump presume control en las fronteras norte y sur

En un tono enfático, el mandatario dijo: “Ahora saben que significaba mucho, y México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte y la frontera sur, y ambas eran horribles, pero ahora es... algunas personas dicen que es un milagro.”

Trump vinculó sus declaraciones al control fronterizo con su reciente decisión de poner a Washington D. C. bajo la supervisión de la policía federal y del despliegue de la Guardia Nacional para enfrentar lo que calificó como “violencia rampante”.

Trump culpa a Biden por perder control en las fronteras

El presidente recordó que, antes de sus medidas, “teníamos a millones cruzando: criminales, líderes de pandillas, traficantes, gente que venía de prisiones, inundando nuestro país”.

Acusó a su predecesor, Joe Biden, de afirmar que no podía actuar sin el respaldo de una nueva legislación. “No necesitamos una legislación. Simplemente dije: ‘Vamos a cerrar la frontera’ y ya”, añadió, en referencia a su política de deportación masiva y al refuerzo de elementos en la frontera sur.

Presidente asegura que el mundo respeta otra vez a Estados Unidos

Trump aseguró que, bajo su mandato, el país ha recuperado prestigio a nivel global: “Realmente respetan a este país de nuevo. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho”.

Fue entonces cuando repitió su mensaje de fuerza: “México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga”, afirmando que ambas fronteras están “en muy buena forma” y que su estado anterior era “horrible”.

Claudia Sheinbaum asegura que en México solo “el pueblo manda”

Poco después de sus declaraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje aludiendo al tema en un video relacionado con la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Cerró con la frase: “Y por cierto, para cualquiera que tenga duda alguna. Este es un mensaje de México para el mundo: En México, el pueblo manda.”