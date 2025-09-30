Trump dijo que envió submarinos nucleares a costas de Rusia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó este martes en la base militar de Quantico, Virginia, que envió submarinos nucleares a las costas de Rusia como una medida preventiva debido a recientes amenazas

Trump resaltó que estos submarinos son los más letales e indetectables del mundo y enfatizó la superioridad tecnológica de su país en esta área en comparación con Rusia y China.

Durante su discurso frente a altos mandos militares, Trump dijo: “Nunca nos sentimos amenazados por Rusia. Recientemente envié un submarino nuclear, el arma más letal jamás fabricada... Uno o dos submarinos, no diré nada de los dos. A la costa de Rusia, solo para tener cuidado porque no podemos dejar que la gente ande por ahí usando esa palabra. A esa palabra la llamo la palabra con N”, afirmó.

NOW - Trump says he's moved "a submarine or two" off the coast of Russia, "it's just lurking." pic.twitter.com/NkJi6iefxB — Disclose.tv (@disclosetv) September 30, 2025

Trump resalta la fortaleza militar de Estados Unidos

El mandatario explicó que la fuerza es clave para resolver conflictos internacionales. “Si fuéramos débiles, ni siquiera tomarían mi llamada”, declaró. También se refirió a la necesidad de unir al presidente ruso Vladimir Putin y al ucraniano Volodimir Zelensky para poner fin a la guerra en Ucrania, destacando que solo a través de la fuerza se podrá lograr una solución.

Desde su evento en Virginia, Trump resaltó su respaldo constante a las fuerzas militares y policiales del país, prometiendo apoyo total y señalando planes para usar ciudades complicadas como zonas de entrenamiento para la Guardia Nacional y el ejército.

Además, anunció que pronto se implementarán reformas para agilizar la adquisición y venta de equipos militares en el extranjero, una iniciativa liderada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

.@POTUS: "From Sparta, to Rome, to the British Empire, to the United States of America, history has shown that military supremacy has never been simply a matter of money or manpower. At the end of the day, it is the culture and SPIRIT of our military that truly sets us apart from… pic.twitter.com/ojRLuSEK3P — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 30, 2025

El presidente norteamericano alertó sobre la amenaza que representan Rusia y China en términos militares, aunque destacó que Estados Unidos está varios años adelante en tecnología de submarinos nucleares. Afirmó que en cinco años podrían igualar el nivel nuclear, por lo que la vigilancia constante y la fortaleza militar son indispensables para la seguridad nacional.