Al servicio de ¿Putin? Inglaterra detiene a 3 presuntos espías de Rusia

Las autoridades de Inglaterra informaron de la detención de tres personas por ser presuntos espías para el gobierno de Rusia. Se trata de dos hombres de 41 y 46 años de edad, así como una mujer de 35 años.

La detención ocurrió en el condado de Essex, al noreste de Londres, aseguró la Policía Metropolitana de la capital inglesa, hoy 18 de septiembre de 2025.

¿Por qué arrestaron a los tres espías rusos en Inglaterra?

Las tres personas fueron arrestadas como parte de una investigación contra el terrorismo, por violar la Ley de Seguridad Nacional, explicaron las autoridades de Londres. Agregaron que las tres personas son sospechosas de colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, por lo cual fueron llevadas a una estación de policía.

Además, oficiales realizaron cateos en al menos dos domicilios en el mismo condado. Después de ello, las tres personas detenidas quedaron en libertad condicional, en tanto continúan las pesquisas, señaló la policía londinense.

Aumentan casos de espías extranjeros en Inglaterra

“A través de nuestro reciente trabajo de casos de seguridad nacional, estamos viendo un número cada vez mayor de quienes describiríamos como ‘representantes’ que están siendo reclutados por servicios de inteligencia extranjeros”, mencionó Dominic Murphy, comandante en jefe del Comando Antiterrorista.

Ante estas declaraciones, Murphy mencionó como ejemplo un incendio provocado en un almacén de un ucraniano en la ciudad londinense de Leyton, el cual fue cometido por agentes del Grupo Wagner, de Rusia. No obstante, destacó que las detenciones realizadas este 18 de septiembre de 2025 no están ligadas a dicha investigación.

Este no es el primer caso de presuntos espías rusos en otros países. El gobierno de Lituania señaló ayer 17 de septiembre que Rusia estaba detrás de las detonaciones de paquetes transportados por empresas de mensajería cometidas en Europa en 2024, como una supuesta prueba de prueba para causar estos ataques en vuelos de carga dirigidos hacia Estados Unidos.