Embajada lanza aviso para mexicanos a quienes les rechazaron la visa de Canadá; el tip para que no te la nieguen

Que una solicitud de visa para Canadá sea rechazada no significa que la puerta esté cerrada para siempre. De hecho, las autoridades canadienses emitieron una recomendación que podría marcar la diferencia entre volver a recibir una negativa o conseguir la aprobación en un nuevo intento.

A través de información difundida por Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), el gobierno canadiense aclaró qué deben hacer las personas cuya visa de visitante fue rechazada y, sobre todo, cuál es el error que no conviene repetir.

El consejo clave si tu visa fue rechazada

El mensaje de las autoridades es claro: sí puedes volver a solicitar una visa de visitante, siempre que la carta de decisión no indique expresamente que no puedes hacerlo; existe una condición que muchos pasan por alto. Presentar exactamente la misma solicitud, con los mismos documentos y la misma información, difícilmente cambiará el resultado.

En otras palabras, la recomendación es volver a aplicar únicamente si puedes aportar información nueva o documentos adicionales que fortalezcan tu expediente.

Entre esos documentos podrían encontrarse comprobantes financieros más sólidos, evidencia adicional sobre el motivo del viaje o cualquier otro respaldo que ayude al oficial migratorio a evaluar nuevamente el caso.

El propio IRCC advierte que, si la nueva solicitud contiene la misma información que la anterior, la decisión probablemente será la misma.

¿Qué documentos debes preparar si quieres la visa de Canadá?

Canadá explica que los requisitos pueden variar dependiendo del motivo del viaje, pero existen documentos básicos que prácticamente todos los solicitantes deben presentar.

Entre ellos destacan:



Pasaporte vigente o documento de viaje válido.

o documento de viaje válido. Copia digital del pasaporte .

. Que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha prevista del viaje.

tenga una vigencia mínima de seis meses a partir de la fecha prevista del viaje. Documentación adicional que aparezca en la lista personalizada que genera el portal al realizar la solicitud.

En caso de menores de edad, la autorización correspondiente para viajar cuando aplique.

Además, la oficina de visas puede solicitar documentos adicionales dependiendo del país desde el que se presente la solicitud.

No basta con querer viajar: esto evalúa Canadá para obtener la visa

La visa de residente temporal permite ingresar a Canadá por motivos como turismo, visitas familiares o negocios, pero obtenerla implica convencer al oficial migratorio de que el viaje será temporal.

Para ello, el solicitante debe demostrar, entre otros aspectos, que:



Saldrá de Canadá al finalizar su estancia.

al finalizar su estancia. Cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir el viaje.

No pretende trabajar o estudiar sin la autorización correspondiente.

No representa un riesgo para la seguridad del país.

Puede cumplir con cualquier requisito adicional que le soliciten las autoridades migratorias.

En algunos casos también será necesario presentar un examen médico o proporcionar datos biométricos, dependiendo de la duración de la estancia, el tipo de actividad que se realizará o el historial migratorio del solicitante.