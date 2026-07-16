Tragedia en orfanato: Incendio deja 11 muertos y múltiples heridos

Al menos 11 personas murieron, entre ellas varios niños, tras un incendio registrado durante la madrugada en un orfanato ubicado en las afueras de Argel, la capital de Argelia.

El siniestro se produjo en la Fundación de la Infancia Asistida, situada en el municipio de Mohammadia, donde, hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el fuego.

Los servicios de emergencia se movilizaron durante la madrugada para atender la situación y realizar las labores de rescate al utilizar incluso una sierra mecánica para retirar una reja colocada en una de las ventanas del inmueble.

Presidente de Argelia da el pésame a las victimas

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, quien actualmente realiza una visita oficial a Alemania, expresó sus condolencias por la tragedia y lamentó la muerte de varios niños, pero sin especificar la cantidad exacta de infantes que perdieron la vida.

Un incendio en un orfanato de Argelia causa la muerte de 11 personas, entre ellas varios niños



En Argelia se registró un incendio en un orfanato a las afueras de la capital, Argel. Según el balance preliminar causó 11 muertos, varios de ellos niños. La tragedia se produjo en la… pic.twitter.com/zlhJRTsZ3C — DW Español (@dw_espanol) July 16, 2026

Por su parte, el primer ministro, Sifi Ghrieb, acudió a los hospitales donde fueron trasladadas las personas lesionadas. Según informes de medios locales, el funcionario visitó primero el hospital de quemados de Zeralda, en la periferia de Argel, y posteriormente el hospital Mustapha Bacha, ubicado en el centro.

El jefe del servicio de medicina legal del hospital Mustapha Bacha, Rachid Belhadj, explicó que algunos de los cuerpos recuperados quedaron completamente calcinados, por lo que será necesario realizar pruebas de ADN para poder identificar a las víctimas.

¿Qué produjo el incendio en el orfanato de Argelia?

Las autoridades no han informado de las posibles causas que originaron el incendio en el orfanato de Argelia, sin embargo, no es la primera catástrofe que se produce en aquel país en los últimos días.

Y es que el país enfrenta desde hace varios días una ola de calor excepcional que ha generado una situación de riesgo en distintas regiones y ha complicado las labores de protección civil.

De acuerdo con la información oficial, en la última semana se han registrado cerca mil incendios en el país, los cuales mantienen a las autoridades trabajando a marchas controladas para evitar que cobren más víctimas humanas.

