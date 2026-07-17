Estados Unidos anuncia cambios en las visas: estas personas ya no podrán entrar al país

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva política para restringir visas a personas vinculadas con grupos terroristas de extrema izquierda.

La medida, informada por el secretario de Estado, Marco Rubio, busca impedir el ingreso al país de individuos relacionados con actos de violencia, terrorismo y otras actividades criminales.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la nueva política forma parte de la estrategia de seguridad nacional para frenar redes que, según Washington, promueven la violencia con fines políticos.

¿Quiénes no podrán obtener una visa para ingresar a Estados Unidos?

La restricción de visas estará dirigida a extranjeros que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, hayan participado o colaborado con grupos considerados terroristas de extrema izquierda o con organizaciones afines.

Entre las acciones que podrían hacer que se suspendan o se nieguen las visas se encuentra:



Imponer una visión política a través de la intimidación y campañas de terror.

y campañas de terror. Respaldar actividades criminales violentas.

Participar en actos de sabotaje económico.

Financiar o reclutar integrantes para organizaciones.

Brindar apoyo logístico a grupos involucrados en actividades criminales.

Facilitar la coordinación entre organizaciones para llevar a cabo acciones violentas.

Today, @StateDept is imposing new visa restrictions to bar Far-Left Terrorists from entering our country.



Foreigners who finance, incite, or aid and abet Far-Left Terrorists are enemies of our civilization. They are not welcome in the United States.https://t.co/Xnc1dqMAHd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 16, 2026

El Departamento de Estado señaló que la ideología de extrema izquierda busca explícitamente socavar los cimientos políticos de sociedades libres y autónomas, utilizando atentados, asesinatos y otras formas de terrorismo para silenciar la expresión, limitar la oposición política, cambiar los resultados políticos y sabotear procesos políticos.

Marco Rubio asegura que la medida busca proteger la seguridad de Estados Unidos

En el comunicado oficial, Marco Rubio afirmó que la nueva política responde al Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 y forma parte de los esfuerzos del gobierno para desarticular redes que fomenten la violencia política.

Según el funcionario, el objetivo es cerrar la entrada al país para personas que financien, recluten, inciten o faciliten actividades de organizaciones que el gobierno estadounidense considera terroristas de extrema izquierda.

Violencia política: ¿qué hace el "terrorismo de extrema izquierda"?

Por su parte, el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, llamó a los gobiernos a enfrentar lo que calificó como el "terrorismo de extrema izquierda".

Miller afirmó que la violencia política representa una amenaza para las instituciones democráticas y aseguró que las naciones deben defender sus sistemas políticos frente a quienes buscan intimidar mediante el uso de la violencia.

También sostuvo que combatir a los "extremistas violentos de izquierda", incluidos grupos anarquistas y antifascistas, es una de las prioridades de la administración Trump en materia de seguridad.

