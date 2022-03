¿Donar tu cuerpo a la ciencia al morir? en la UNAM existe el PDC

La UNAM cuenta con un Programa de Donación de Cuerpos (PDC) . El programa nació en 2016. Si estas interesado en donar tu cuerpo a la ciencia puedes agendar una cita con los

coordinadores del PDC, te explicamos cómo sigue leyendo.

El Programa de Donación de Cuerpos (PDC) de la UNAM surgió en el 2016. Antes, los cuerpos diseccionados en la Faculta de Medicina de la UNAM, provenían de las morgues y casi siempre se trataba de individuos no identificados o no reclamados por su parentela, los cuales eran prestados por un lapso no mayor a un año con siete días: luego debían ser devueltos.

Además, con la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el 17 de noviembre de 2017, este tipo de cadáveres dejaron de ser entregados a las universidades, pues como se señala en su sección cuarta, artículo 128:

Los restos cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados ni disponerse de sus pertenencias.

La tanatóloga, Mabel Villazán Mabel Villazán, explica la importancia de contar con cuerpos reales :

De no haber contado con el Programa de Donación de Cuerpos las actividades docentes de la FM se hubiesen visto muy afectadas a partir de 2018 y hubiésemos tenido que recurrir a maniquíes o a simuladores para instruir a los alumnos, lo cual no es lo mismo. Nada puede sustituir a lo real.

¿Qué es el Programa de Donación de Cuerpos?

El PDC está conformado por un grupo de académicos comprometidos con el impulso, desarrollo y generación de conocimientos en materia de las ciencias médicas y forenses, asegurando el trato ético de los cuerpos, siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley y respaldado por la Facultad de Medicina de la UNAM.

Misión del Programa de Donación de Cuerpos

De acuerdo a la UNAM, el PDC busca coordinar, implementar y asegurar la disponibilidad de cuerpos que tendrán fines docentes y de investigación para desarrollar nuevos tratamientos médicos, técnicas quirúrgicas, dispositivos biomédicos, así como perfeccionar las prácticas médicas y forenses en beneficio de los mexicanos.

En esta dirección de la UNAM encontrarás todos los requisitos para poder donar tu cuerpo a la ciencia.