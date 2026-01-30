La ubicación de los 10 módulos para aplicarte la vacuna contra el sarampión en Zapopan

Ante la importancia de prevenir brotes y proteger la salud de las familias, el Gobierno de Zapopan en conjunto con la Secretaría de Salud Jalisco han activado una estrategia de inmunización accesible contra el sarampión . Se han habilitado distintos puntos estratégicos en el municipio para facilitar el acceso a este servicio esencial y gratuito.

Aquí te decimos exactamente a dónde acudir y quiénes son aptos para recibir esta vacuna.

¿Dónde ponen la vacuna contra el sarampión en Zapopan?

De acuerdo con el mapa oficial de la campaña , se han dispuesto 10 módulos fijos distribuidos en norte, sur, centro y poniente del municipio para cubrir la mayor cantidad de población.

Ubica tu módulo más cercano según la zona:



Valle de los Molinos (Carretera a Colotlán / Ejido Copalita). Tabachines (Zona Norte). Cruz Verde Villa de Guadalupe (Carretera a Saltillo). Santa Tepetitlán (Zona Sur / Mariano Otero). Granja / Miramar (Zona poniente del Periférico). Nuevo México (Zona Juan Gil Preciado). Bugambilias (Salida a López Mateos Sur). Cruz Verde Norte (Zona Ajac / Del Valle). El Hospitalito / Arcos de Zapopan (Centro y alrededores). Venta del Astillero (Carretera a Nogales).

¿Qué debo llevar al módulo de Salud en Zapopan, Jalisco?

Para agilizar tu atención, es recomendable acudir con tu Cartilla Nacional de Salud (si cuentas con ella) para llevar el registro adecuado. Sin embargo, lo más importante es cumplir con los criterios médicos de seguridad establecidos por la Secretaría de Salud para esta campaña.

Requisitos obligatorios:



Edad: La vacuna está disponible para personas menores de 49 años .

La vacuna está disponible para personas . Estado de salud: Es requisito indispensable no estar embarazada, ya que la vacuna está contraindicada en etapa de gestación.

¿Los adultos deben vacunarse contra el sarampión?

Sí, bajo ciertas condiciones. Aunque el sarampión suele asociarse con la infancia, los adultos que no hayan padecido la enfermedad o que no tengan su esquema completo también están en riesgo.

Para esta campaña en Zapopan, el criterio es claro: si tienes menos de 49 años, eres candidato para recibir la inmunización. Se recomienda acudir con tu familia para revisar los esquemas de vacunación de todos los miembros del hogar y aprovechar la cercanía de estos módulos.