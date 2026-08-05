De León a CDMX: Estas son las cuatro sedes del examen de control de la UNAM

¡Ya hay fecha! La incertidumbre para miles de jóvenes que buscan ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comienza a despejarse y es que, tras la polémica por los altos puntajes, la institución dio a conocer las fechas y las sedes donde se llevará a cabo el examen de control que fue anunciado tras las irregularidades detectadas durante el proceso de admisión 2026-2027 realizado en línea.

Ahora que ya hay fechas, también se reveló que este examen no solo se hará en CDMX, también en otros puntos del país, ¿de cuáles se trata?

¿En qué estados se aplicará el examen de control de la UNAM?

De acuerdo con el comunicado oficial, la UNAM informó que el examen de control presencial se realizará entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes distribuidas en diferentes regiones del país.

Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

León, Guanajuato : 12 y 13 de agosto.

: 12 y 13 de agosto. Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

13 de agosto. Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

15 y 16 de agosto. Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

La universidad explicó que estas sedes buscan facilitar el traslado de los aspirantes foráneos, evitando que todos deban desplazarse hasta la capital del país para cumplir con este requisito.

La UNAM informa a las y los aspirantes el procedimiento para participar en el examen de control presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 > https://t.co/fqV94947BH pic.twitter.com/5NXm5ey9rk — UNAM (@UNAM_MX) August 5, 2026

¿Cuándo podrán consultar la cita para presentar la prueba?

A partir del viernes 7 de agosto, los aspirantes que cumplan con el puntaje mínimo establecido deberán ingresar con su clave personal a "TU SITIO", dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027/1.

En ese espacio cada persona encontrará la información correspondiente a su cita, que incluirá:



Fecha de aplicación.

Horario.

Sede asignada.

Croquis de ubicación.

Documentación que deberá presentar el día del examen.

La UNAM también recordó que el folio asignado durante el proceso de admisión contiene información personal, por lo que recomendó no compartirlo con terceros para proteger los datos de cada aspirante.

¿Quiénes deberán presentar el examen de control?

La universidad precisó que esta evaluación está dirigida a quienes ya habían recibido un aviso de selección para ingresar a una licenciatura y, además, obtuvieron en el examen en línea un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo requerido para la carrera elegida.

La institución enfatizó que este examen no significa que exista una falta o una sanción para los aspirantes. Se trata de una medida recomendada por la Comisión Técnica que analizó las fallas registradas durante el examen en línea aplicado por Territorium Life, con el propósito de fortalecer la certeza del proceso de admisión.