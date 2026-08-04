¿A qué hora se publican los resultados de secundaria 2026 en CDMX? Así puedes saber en qué escuela se quedó tu hijo

Este martes 4 de agosto de 2026 se darán a conocer los resultados de asignación a primero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX); así lo informó la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Los padres de familia podrán conocer los resultados a través del sitio oficial de la AEFCM. De igual forma, se dieron a conocer las fechas para hacer cambio de escuela asignada o para el registro de preinscripción extemporánea.

¿A qué hora y dónde ver los resultados de secundaria CDMX 2026 AEFCM?

Los resultados de secundaria estarán disponibles desde las primeras horas de este martes 4 de agosto, y podrán ser consultados mediante este enlace.

Los interesados deberán ingresar al sitio y dar clic en el botón "Consulta de resultados de asignación a 1.º de secundaria" para conocer la escuela, posteriormente:



Ingresar número de folio de preinscripción

Ingresar CURP del aspirante

Dar click en buscar para conocer en qué lugar fuiste asignado.

🏫 Si tu hija o hijo ingresará a secundaria, esta información es para ti.



Mañana se publican los resultados de asignación para 1º de secundaria. Consulta los detalles en: https://t.co/n7KJNrlcBh



Y no olvides que a partir del 6 de agosto inicia la solicitud para cambio de la… pic.twitter.com/TjumD5kKAW — SEP México (@SEP_mx) August 4, 2026

¡Ojo! Durante las primeras horas, la página podría presentar problemas de conexión debido a la alta demanda. Si aparece un mensaje de error, se recomienda esperar unos minutos e intentar ingresar nuevamente.

¿Cuándo se podrá realizar el cambio de escuela asignada para 1ero de secundaria en CDMX?

¿No te gustó la escuela? La Autoridad Educativa Federal dio a conocer las fechas para realizar el cambio de plantel, aunque esto dependerá del cupo disponible de cada escuela:



Solicitud de cambio de secundaria: 6,7, y 10 de agosto 2026

6,7, y 10 de agosto 2026 Preinscripciones extemporáneas a 1 de secundaria: 6,7,10,11,y 12 de agosto 2026.

Fecha en que se darán a conocer los resultados para cambios de escuela en CDMX

Los resultados de asignaciones de las preinscripciones extemporáneas y solicitudes de cambio se darán a conocer a partir del 25 de agosto de 2026.

Una vez que se publiquen los resultados, se recomienda a los padres de familia acudir de inmediato al plantel asignado para realizar los trámites correspondientes.

Esto, porque las clases del ciclo escolar 2026-2027 iniciarán el lunes 31 de agosto, fecha en la que el alumno ya deberá estar inscrito y contar con los materiales escolares solicitados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).