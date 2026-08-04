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¿A qué hora se publican los resultados de secundaria 2026 en CDMX? Así puedes saber en qué escuela se quedó tu hijo

¡Atención! Este martes 4 de agosto se publicarán los resultados para conocer en qué secundaria de CDMX se quedó tu hijo para el ciclo escolar 2026-2027.

resultados secundaria CDMX en 2026
¿A qué hora se publican los resultados de secundaria CDMX en 2026?|Redes sociales

Escrito por: Iveth Ortiz

Este martes 4 de agosto de 2026 se darán a conocer los resultados de asignación a primero de secundaria en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX); así lo informó la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Los padres de familia podrán conocer los resultados a través del sitio oficial de la AEFCM. De igual forma, se dieron a conocer las fechas para hacer cambio de escuela asignada o para el registro de preinscripción extemporánea. 

¿A qué hora y dónde ver los resultados de secundaria CDMX 2026 AEFCM?

Los resultados de secundaria estarán disponibles desde las primeras horas de este martes 4 de agosto, y podrán ser consultados mediante este enlace.

Los interesados deberán ingresar al sitio y dar clic en el botón "Consulta de resultados de asignación a 1.º de secundaria" para conocer la escuela, posteriormente:

  • Ingresar número de folio de preinscripción
  • Ingresar CURP del aspirante
  • Dar click en buscar para conocer en qué lugar fuiste asignado.

¡Ojo! Durante las primeras horas, la página podría presentar problemas de conexión debido a la alta demanda. Si aparece un mensaje de error, se recomienda esperar unos minutos e intentar ingresar nuevamente.

¿Cuándo se podrá realizar el cambio de escuela asignada para 1ero de secundaria en CDMX?

¿No te gustó la escuela? La Autoridad Educativa Federal dio a conocer las fechas para realizar el cambio de plantel, aunque esto dependerá del cupo disponible de cada escuela:

  • Solicitud de cambio de secundaria: 6,7, y 10 de agosto 2026
  • Preinscripciones extemporáneas a 1 de secundaria: 6,7,10,11,y 12 de agosto 2026.

Fecha en que se darán a conocer los resultados para cambios de escuela en CDMX

Los resultados de asignaciones de las preinscripciones extemporáneas y solicitudes de cambio se darán a conocer a partir del 25 de agosto de 2026.

Una vez que se publiquen los resultados, se recomienda a los padres de familia acudir de inmediato al plantel asignado para realizar los trámites correspondientes.

Esto, porque las clases del ciclo escolar 2026-2027 iniciarán el lunes 31 de agosto, fecha en la que el alumno ya deberá estar inscrito y contar con los materiales escolares solicitados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Ciclo escolar 2026-2027 SEP

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