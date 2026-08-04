¡Última oportunidad! Tercera ronda de prerregistro a la Educación Superior para el ciclo escolar 2026-2027 en Edomex

Ya está aquí la tercera ronda de prerregistro a la Educación Superior para el ciclo escolar 2026-2027 y acá te dejamos los detalles para todos los interesados.

¿Cuándo y cómo es el trámite para la tercera ronda de prerregistro a la Educación Superior Edomex?

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) abrió la tercera y última ronda de prerregistro de nuevo ingreso a tecnológicos y universidades de control estatal.

Las y los interesados deben hacer su trámite en línea a través del Sistema de Prerregistro de Nuevo Ingreso de Educación Superior (SIPUES), en el sitio https://ofertaeducativaies.edugem.gob.mx/preregistro. La tercera ronda es del 3 a 24 de agosto de 2026.

No olvides que en este prerregistro la disponibilidad va de acuerdo a los espacios de cada institución y programa educativo seleccionado. Se podrán revisar los resultados a partir del 25 de agosto en el sistema SIPUES. Para más información de las carreras y escuelas participantes, pueden acceder a la página https://ofertaeducativaies.edugem.gob.mx/escuelas.

Requisitos para el prerregistro a la Educación Superior Edomex

Con base en el documento oficial de la convocatoria de prerregistro para Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado de México (SIPUES), los requisitos que se deben tener a la mano y cumplir son los siguientes:

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Institución y carrera elegida: Conocer el nombre de la institución educativa de nivel superior y de la licenciatura, ingeniería o técnico superior universitario (TSU) de interés.

Correo electrónico vigente.

Promedio general igual o mayor a 6.0, acreditado de la siguiente manera:

Estudiantes de escuelas públicas de EMS del Estado de México (EPO, CBT, TBC, CONALEP, CECyTEM y COBAEM): El promedio se obtiene de forma automática en el sistema; si no se genera, se debe solicitar la constancia en la escuela preparatoria.

Próximos a egresar de otras escuelas: Se requiere el promedio general del primero al quinto semestre.

Egresados: Se requiere el promedio final del certificado.

Requisitos específicos para opciones particulares:

Pase por Promedio: Los aspirantes con promedio de 9.0 o más pueden participar sin examen de admisión (sujeto a disponibilidad y sin aplicar para áreas de la salud o Escuelas Normales de Control Estatal, entre otras).

Escuelas Normales de Control Estatal: Se establece una edad máxima de 25 años cumplidos al año del prerregistro y un promedio mínimo de 8.0.

Ficha de prerregistro: Al finalizar el proceso en el sistema SIPUES, se genera y envía una ficha al correo electrónico.

Universidades que participan en esta tercera ronda Edomex

En esta última ronda participan los Tecnológicos de Estudios Superiores, Universidades Estatales, Universidad Intercultural, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Universidades Politécnicas, Universidad Digital, Universidades Tecnológicas, Universidad Pedagógica Nacional, Conservatorio de Música, Escuelas de Bellas Artes y el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

