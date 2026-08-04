¿Y si sí? México traza su camino a la gloria y sueña con romper récord en los Juegos Centroamericanos 2026: va por las 4,500 medallas
México lo tiene claro: Va por el liderato en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2026 con estas figuras; ¿cómo vamos con la meta de las 4,500 medallas?
¡Mexico nos tiene soñando otra vez! Los Juegos Centroamericanos 2026 y del Caribe Santo Domingo traen un nuevo reto para el país: superar su mejor medallero conquistado tan solo en 2023, donde conquistó 353 medallas en San Salvador. Y estas son las preseas de oro que ya tiene acumuladas hasta el día de ayer.
México es líder en el medallero si de Juegos Centroamericanos se trata, pues si supera en esta ocasión su número por tercera ocasión (también fue líder de medallero en Barranquilla 2018 tras 52 años), se podría reafirmar como una de las principales potencias deportivas de la región.
Deportes en los que México destaca en los Juegos Centroamericanos 2026
Nuestro país destaca en tiro con arco, clavados y natación artística, donde resaltan figuras medallistas, olímpicas como Alejandra Valencia, Angela Ruiz y Ana Paola Vázquez; el doble medallista Osmar Olvera; el subcampeón Juan Manuel Celaya y el medallista Randall Willars, y una selección encabezada por Diego Villalobos, respectivamente.
Y es con estas figuras que la selección mexicana busca alcanzar la meta de ser el primer país en superar las 4500 medallas justo cuando esta competencia celebra 100 años.
Cuántas medallas lleva México en la centroamericanos 2026
La delegación mexicana ya ha hecho cosas importantes, tanto con sus figuras deportivas como con los importantes aspirantes al podio en natación, ciclismo, triatlón y taekwondo, siendo así que hasta el momento lleva 120 medallas de oro, 81 de plata y 68 de bronce, sumando un total de 269 preseas en lo que va de los juegos.
México ha participado en las 25 ediciones disputadas desde la primera que se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1926, siendo este país el fundador de la justa.
Medallistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Échale un ojo a esta lista de los deportistas mexicanos que ya nos han regalado alegrías y esperanza para lograr la meta en lo que va de los Juegos Centroamericanos 2026:
3 de agosto
Finales
Tiro Deportivo Pistola 10m Mixto - Oro - Alejandra Zavala y Daniel Urquiza
Tiro Deportivo Pistola 10m Mixto - Plata - Andrea Ibarra y David Valdez
Trialtón Mixto - Oro - Rosa Tapia, Nicolas Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos
Lanzamiento de Bala Varonil - Oro - Uziel Muñóz
Lanzamiento de Bala Varonil - Oro - Jairo Moran
Salto de Altura - Oro - Erick Portillo
Salto de Altrua - Bronce - Jair Portillo
5000M Femenil - Bronce - Dafne Juárez
Esgrima Florete Femenil - Bronce - Nataly Michel
Esgrima Florete Femenil - Plata - Jimena Torres
Hockey sobre Césped Femenil - Plata
Tiro Deportivo Rifle tres Posiciones en Equipos - Oro
Tiro Deportivo 10m Pistola Equipo Mixto - Oro y Plata
Tiro Deportivo 50m Rifle Equipo Varonil - Bronce
Tiro Deportivo 50m Rifle Femenil - Bronce - Erendira Barba
Tiro Deportivo 50m Rifle Varonil - Plata - Carlos Quezada
Squash Varonil - Oro - Leonel Cardenas
Tenis de Mesa Equipos Varonil - Oro y Bronce
Triatlón Relevo Mixto - Oro
2 de agosto
Finales
Gimnasia artística por equipos varonil - Bronce - Mario Alberto Rojas, Cristian Ramírez, Juan Pablo Porras, Juan David Hernández e Isaac Nuñez.
Medio maratón femenil - Oro - Laura Galván
Medio maratón femenil - Plata - Adela Honorato
Caminata medio maratón varonil - Oro - Ricardo Ortiz
Caminata medio maratón varonil - Bronce - Roberto Vázquez
Caminata medio maratón femenil - Oro - Alegna González
Caminata medio maratón varonil - Plata - Alejandra Ortega
Clavados 10M sincronizados varonil - Oro - Randall Willars y Emilio Treviño
Trampolín 3M femenil - Oro - Zyanya Parra
Clavados 10M varonil - Oro - Randall Willars
Clavados 10M varonil - Plata - Emilio Treviño
Pistola de aire por equipos varonil - Plata
Pistola de aire por equipos femenil - Oro
1 de agosto
Finales
Clavados 3m varonil - Oro - Osmar Olvera
Clavados 3m varonil - Bronce - Juan Celaya
Ciclismo de montaña femenil - Oro - Carolina Flores
Ciclismo de Montaña varonil - Oro - Gerardo Ulloa
Ciclismo de Montaña varonil - Plata - Aldair Gutiérrez
Ráquetbol femenil - Oro - Monserrat Mejia
Ráquetbol varonil - Oro - Rodrigo Montoya
Triatlón varonil - Oro - Aram Peñaflor
Triatlón equipos varonil - Oro - Aram Peñaflor y Nicolás Probert
Triatlón femenil - Oro - Ana María Torres
Triatlón femenil - Bronce - Rosa María Tapia
Triatlón equipos femnil - Oro - Ana María Torres y Rosa María Tapia
31 de julio
Finales
Clavados 1m Femenil - Oro - Rut Paez
Clavados 3m Sincronizados Varonil - Oro - Osmar Olvera y Juan Celaya
Voleibol de Playa Varonil - Plata - Carlos Ayala y Antonio Vargas
Voleibol de Playa - Bronce - Abril Flores y Susana Torres
Bolos Individual Varonil - Plata - Héctor Piña
Bolos en Equipo Femenil - Plata
Bolos en Equipo Varonil - Bronce
Patinaje de Velocidad 10,000m Eliminación Femenil - Bronce - Valentina Letelier
Patinaje de Velocidad 500m Sprint Varonil - Plata - Carlos Monsivais
Natación 100m Espalda Femenil - Oro - Celia Pulido
Natación 100m Espalda Femenil - Plata - Miranda Grana
Natación 100m Espalda Varonil - Oro - Marcus Reyes
Natación 200m Pecho Femenil - Oro - Byanca Rodríguez
Natación 200m Pecho Varonil - Bronce - Andrés Puente
Natación 400m Libres Varonil - Plata - Paulo Strehlke
Natación 4x100 Relevos Libres Varonil - Oro
Tenis Copa de Naciones Femenil - Oro
Lucha 57kg Varonil - Oro - Román Bravo
Lucha 65kg Varonil - Bronce - Zarachy Espalin
Lucha 86kg Varonil - Plata - Kevin de León
30 de julio
Finales
Ciclismo de Pista Keirin Femenil - Oro - Daniela Gaxiola
Ciclismo de Pista Keirin Femenil - Bronca - Yuli Verdugo
Ciclismo de Pista Madison Varonil - Oro - Ricardo Peña e Ignacio Prado
Clavados Trampolín 1m Varonil - Oro - Osmar Olvera
Clavados Trampolín 1m Varonil - Bronce - Juan Celaya
Clavados Sincronizados 3m Femenil - Oro - Rut Paez y Zyanya Parra
Clavados 10m Femenil - Oro - Alejandra Etudillo
Clavados 10m Femenil - Bronce - Adriana Torres
Natación 50m Dorso Femenil - Oro - Celia Pulido
Natación 50m Dorso Varonil - Oro - Marcus Reyes
Natación 1500m Libres Femenil - Oro - Yuritzi Salgado
Natación 800m Libres Varonil - Oro - Paulo Strehlke
Natación Relevo Combinado Mixto - Oro
Natación 100m Mariposa Femenil - Plata - Miranda Grana
Natación 1500m Libres Femenil - Plata - Regina Medina
Natación 800m Libres Varonil - Daniel Saborio
Raquetbol Femenil - Oro - Alexandra Herrera
Raquetbol Varonil - Oro - Rodrigo Montoya
Raquetbol Varonil - Plata - Eduardo Portillo
Raquetbol Dobles Femenil - Oro - Alexandra Herrera y Montserrat Mejía
Raquetbol Dobles Varonil - Oro - Eduardo Portillo y André Parrilla
Raquetbol Mixto - Plata - Jessica Parrilla y Rodrigo Montoya
Ciclismo BMX Femenil - Bronce - Marissa Flores
Ciclismo en Pista Madison Femenil - Plata
Ciclismo en Pista Madison Varonil - Oro
Tiro Deportivo Trampa Equipo Mixto - Bronce
Patinaje de Velocidad 5000m Puntos - Bronce - Valentina Letelier
Patinaje de Velocidad 5000m Puntos - Bronce - Alejandro Castañeda
Adiestramiento Ecuestre en Equipo - Oro
29 de julio
Finales
Remo Mix2x - Oro - Kenia Lechuga y Alexis López
Remo M4 - Oro - Andre Simsch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez y Miguel Carballo
Remo W4 - Oro - Jennifer de la Rosa, María García, Maite Arrillaga y Ximena Castellanos
Remo Mix8+ - Bronce - Aylin Ibarra, Jennifer de la Rosa, André Smisch, Hugo Reyes, Jordy Gutiérrez, Maite Arrillaga, María García, Ximena Castellanos y Miguel Carballo
Tiro con Arco Recurvo Varonil - Oro - Matías Grande
Tiro con Arco Recurvo Varonil - Bronce - Raúl Rodríhuez
Tiro con Arco Recurvo Femenil - Oro - Alejandra Valencia
Tiro con Arco Recurvo Femenil - Plata Ana Vázquez
Tiro con Arco Recurvo Mixto - Oro - Alejandra Valencia y Matías Grande
Surf Longboard Varonil - Oro - Jonathan Melendres
Surf Longboard Varonil - Bronce - Heriberto Torres
Natación 50m Pecho Femenil - Oro - Melissa Rodríguez
Natación 50m pecho Varonil - Andrés Puente
Natación 100m Libres Femenil - Oro - Celia Pulido
Natación 200m Mariposa Varonil - Bronce - Rafael Arizpe
Natación 400m Combinados Varonil - Plata - Humberto Nájera
Natación 4x100m Libres Femenil - Oro
Natación 4x100m Libres Varonil - Plata
Ciclismo de Pista Onmium Varonil - Oro - Ricardo Peña
Tiro Deportivo Trap Femenil - Oro Alejandra Ramírez
Tiro Deportivo Trap Varonil - Plata - Cynthia Clemenz
Tiro Deportivo Trap Varonil - Oro - Jorge Orozco
28 de julio
Finales
Tiro con Arco Compuesto Individual Femenil - Bronce - Ana Hernández
Tiro con Arco Compuesto Individual Femenil - Plata - Andrea Becerra
Tiro con Acro Compuesto Individual Varonil - Plata - Rodrigo González
Badminton Individual - Plata - Vanesa García
Badminton Individual - Plata Luis Montoya
Badminton Dobles - Oro - Miriam Rodríguez y Romina Fregoso
Badminton Dobles - Plata - Job Castillo y Armando Gaitán
Badminton Mixto - Oro - Luis Montoya y Miriam Rodríguez
Ciclismo de Pista Ominium Femenil - Oro - Yareli Acevedo
Gimnasia Rítmica Aros - Oro - Ana Abraham
Gimnasia Rítmica Pelotas - Oro - Marina Malpica
Gimnasia Rítmica Pelotas - Plata - Desireé Portugal
Gimnasia Rítmica 5 Pelotas - Oro - Dalia Alcocer y Kimberly Salazar
Gimnasia Rítmica Mazas - Oro - Marina Malpica
Gimnasia Rítmica Mazas - Plata - Ana Abraham
Gimnasia Rítmica Telas - Oro Marina Malpica
Gimnasia Rítmica 3 Aros y 2 Mazas - Oro - Dalia Alcocer y Kimberly Salazar
Gimnasia de Trampolín Individual - Plata - Dafne Navarro
Gimnasia de Trampolín Individual - Bronce - Patricia Núñez
Gimnasia de Trampolín Individual - Oro - Donovan Guevara
Gimnasia de Trampolín Individual - Plata - David Carballo
Gimnasia de Trampolín Sincronizado - Oro Dafne Navarro y Patricia Núñez
Gimnasia de Trampolín Sincronizado Mixto - Plata - Dafne Navarro y Donovan Guevara
Judo Equipo Mixto - Plata - Paulina Martínez, Ulíses Méndez, Prisca Awiti, Diego Díaz, Liliana Cardenas y Alexis Esquivel
Remo Coxless Mixto - Oro - Rafael Mejía y Maite Arrillaga
Remo Cuádruple Sculls - Oro - Melissa Márquez, Aylin Ibarra, Ximena Castellano y Jennifer de la Rosa
Remo Cuádruple Sculls - Plata - Alexis López, André Simsch, Roberto Ahumada y Miguel Carballo
Patinaje de Velocidad 100m Sprint - Plata - Carlos Monsivais
Patinaje de Velocidad 15,000m Femenil - Bronce - Valentina Letelier
Patinaje de Velocidad 15,000m Varonil - Plata - Alejandro Castañeda
Surf Longboard Varonil - Bronce - Heriberto Torres
Natación 50m Libre Femenil - Plata - Celia Pulido
Natación 100m Espalda Femenil - Oro - Byanca Rodríguez
Natación 100m Espalda Varonil - Plata - Andrés Puente
Natación 200m Combinado Femenil - Plata - Miranda Grana
Natación 200m Combinado Femenil - Bronce - Ava Chávez
Natación 200m Combinado Varonil - Plata - Humberto Nájera
Natación 1500m Libre Varonil - Oro - Paulo Strehlke
Natación 4x200m Libre Varonil - Oro - Andrés Dupont, David Medina, Daniel Saborio y Jorge Iga
Natación 4x200m Libre Femenil - Oro - Celia Pulido, Susana Hernández, Ava Chávez y Aranza López
Taekowndo +73kg - Bronce - Sarai González
Taekowndo +87kg - Oro - Carlos Sansores
Tenis Individual Femenil - Oro - Julia García
Tenis Individual Femenil - Plata - Ana Sánchez
Tenis Dobles Femenil - Bronce - Ana Sánchez y Julia García
Esquí Acuático Slalom Varonil - Bronce - Carlos Lamadrid
Esquí Acuático Trucos Varonil - Oro - Patricio Font
Esquí Acuático Trucos Varonil - Plata - Pablo Font
27 de julio
Finales
Esquí Acuático - Oro - Pablo Monroy
Esquí Acuático - Oro - Natasha Ladsmanas
Esquí Acuático Salto - Bronce - Patricio Font
Patinaje Artístico - Bronce - Ian Zenteno
Patinaje Artístico - Bronce - Brenda Salazar
Remo M1x - Oro - Alexis López
Remos W1x -Oro - Kenia Lechuga
Esquí Acuático - Oro - Natasha Landsmanas
Badminton Individual - Bronce - Job Castillo
Badminton Dobles - Bronce - Juan Torres y Luis Montoya
Badminton Dobles - Bronce - Vanesa García y Vanessa Villalobos
Ajedrez - Bronce - Guadalupe Montaño
Ajedrez - Bronce - Gilberto Hernández
Ciclismo Sprint por Equipos - Oro - Edgar Verdugo, Ridley Malo y Jafet López
Ciclismo Sprint por Equipos Oro - Yuli Verdugo, Luz Gaxiola y Jessica Salazar
Ciclismo Persecución por Equipos - Plata - Ricardo Peña, Ulises Castillo, Ignacio Prado y Sebastián Ruíz
Ciclismo Persecución por Equipos - Plata - Andrea Robles, Maria Gaxiola, Yareli Acevedo y Sofía Arreola
Ciclismo de Ruta Contrarreloj - Plata - Edgar Cadena
Ciclismo de Ruta Contrarreloj - Bronce - Sebastián Ruiz
Ecuestre - Oro - Fernando Parroquín
Ecuestre por Equipo - Oro
Ecuestre - Plata - Luis Santiago
Gimnasia Rítimca All-Around - Oro - Marina Malpica
Gimnasia Rítmica por Equipos - Oro - Marina Malpica, Ana Abraham y Desiree Portugal
Gimnasia Rítmica All-Around - Plata - Ana Abraham
Judo -90kg - Bronce - Diego Díaz
Judo -100kg - Bronce - Alexis Esquivel
Judo +100kg - Bronce - Sergio del Sol
Remo Coxless W2 - Plata - María García y Maite Arrillaga
Remo Coxless M2 - Bronce - Jordy Gutiérrez y Hugo Reyes
Rugby Femenil - Plata
Taekowndo - Bronce - Fabiola Villegas
Taekowndo - Bronce - José Nava
Taekowndo - Plata - Karla Rodríguez
Taekowndo - Plata - Leslie Soltero
Taekowndo - Oro - Iker Casas
Bolos Individual - Plata - Ricardo Lecuona
Bolos Individual - Bronce - Dante Romero
26 de julio
Finales
Remo W2x - Oro - Melissa Márquez y Aylin Ibarra
Remo M2x - Plata - Alexis López y Andre Simsch
Aguas Abiertas 3K - Oro - Dalia Moreno
Aguas Abiertas 3K - Plata - Yuritzi Salgado
Aguas Abiertas 3K - Oro - Paulo Strehlke
Patinaje Artístico Libre - Oro - Valentina Lomas
Tiro Skeet - Oro - Luis Gallardo
Tiro Skeet - Bronce - Jesús Balboa
Tiro Skeet - Oro - Gabriela Rodríguez
Taekwondo - Oro - Daniela Souza
Taekwondo - Oro - Zaid Pérez
Taekwondo - Oro - Nadia Ferreira
Judo - Plata - Ulises Mendez
Judo - Plata - Prisca Awiti
Judo - Plata - Gilberto Cardoso
Judo - Bronce - Katis Castillo
Waterpolo - Plata - México Femenil
Waterpolo - Bronce - México Varonil
Tiro con Arco Compuesto por Equipos - Plata - Sebastián García, Máximo Méndez y Rodrigo González
Tiroccon Arco Compuesto por Equipos - Plata - Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández
25 de julio
Finales
Judo - Plata - Robin Jara
Judo - Bronce Paulina Martínez
Taekowndo Poomsae Libre - Oro - Cecilia Lee y William Arroyo
Tiro con Arco Recurvo por Equipos - Oro - Matías Grande, Raúl González y Francisco Padilla
Tiro con Arco Recurvo por Equipos - Oro - Alejandra Valencia, Angela Ruiz y Ana Vázquez
Badminton Equipo Mixto - Oro - Job Castillo, Armando Gaitan, Luis Montoya, Juan Torres, Romina Fregoso, Vanesa García, Miriam Rodríguez y Vanessa Vaillalobos
Taekwondo Poomsae Individual - Oro - William Arroyo
Aguas Abiertas 10K - Oro - Paulo Strehlke
Aguas Abiertas 10K - Bronca - Diego Obele
Ciclismo de Ruta Contrarreloj - Plata - Sara Roel
Remo LW2x - Oro - Melissa Márquez y Aylin Ibarra