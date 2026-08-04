Calendario IPN 2026: fecha del inicio de clases y vacaciones y días sin actividades

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ya publicó su calendario académico 2026, con las fechas que marcarán el ritmo del año para estudiantes de nivel medio superior y superior en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Entre el regreso a clases, las vacaciones y los días de suspensión de actividades, conocer el calendario con anticipación puede ayudarte a planear mejor el semestre.

¿Cuándo es el inicio de clases del IPN en el sistema escolarizado?

El calendario oficial establece que el periodo escolar 27/1 para la modalidad escolarizada inicia en agosto de 2026 y concluirá en enero de 2027, de acuerdo con el calendario aprobado por el Consejo General Consultivo del IPN. La fecha exacta es el próximo 24 de agosto.

¿Cuándo inician clases en modalidad mixta en el IPN?

Los programas en modalidad mixta y no escolarizada siguen calendarios específicos definidos por cada unidad académica, aunque se apegan al calendario institucional. Por ello, el IPN recomienda que los alumnos consulten directamente el cronograma de su escuela para confirmar el inicio de actividades y la asignación de grupos.

En general los programas mixtos tendrán las siguientes fechas



24 de agosto al 7 de octubre

13 de octubre al 27 de noviembre

3 de diciembre al 29 de enero de 2027

5 de febrero de 2027 al 6 de abril de 2027

12 de abril de 2027 al 27 de mayo de 2027

2 de junio de 2027 al 15 de julio de 2027

¿Cuando inician las vacaciones decembrinas en el IPN?

De acuerdo con el calendario académico, las vacaciones decembrinas comienzan una vez concluyen las actividades del semestre, el 21 de diciembre de 2026, y se extienden hasta el arranque del siguiente periodo escolar el 25 de enero de 2027. Las fechas pueden variar ligeramente según el programa académico.

Calendario escolar 2026-2027 del IPN|IPN

¿Cuándo termina el semestre en el IPN?

El semestre correspondiente al periodo 27/1 concluye el 18 de diciembre de 2026 para la modalidad escolarizada. Antes del cierre se realizan evaluaciones finales, entrega de calificaciones y otros procesos académicos establecidos por cada unidad del Instituto.

¿Cuáles son los días sin clases del IPN este 2026?

Además de los periodos vacacionales, el calendario del IPN contempla días de suspensión de labores por descanso obligatorio, actividades institucionales y fechas administrativas, por lo que algunas jornadas no habrá clases. Para evitar contratiempos, el Instituto recomienda revisar periódicamente el calendario oficial, ya que algunas actividades pueden ajustarse durante el año.

Días de descanso obligatorio:

