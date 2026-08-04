Temblor en México EN VIVO: ¿Dónde se registró un sismo hoy martes 4 de agosto?

¿Sentiste un temblor? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial actualizada.

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¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica se activa cuando se espera un movimiento telúrico de una intensidad considerable. Generalmente, los microsismos no necesitan una alerta debido a su magnitud tan baja; a diferencia de estos pequeños movimientos, los temblores de magnitud mayor SÍ son advertidos por la alerta sísmica que suena mayormente en zonas donde tiembla más seguido, como Guerrero.