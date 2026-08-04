Temblor en México EN VIVO: ¿Dónde se registró un sismo hoy martes 4 de agosto?
¿Sentiste un temblor? Consulta todos los movimientos telúricos sucedidos en México con magnitud, epicentro y reporte oficial de autoridades.
¿Sentiste un temblor? Sigue el minuto a minuto de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial actualizada.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?
La alerta sísmica se activa cuando se espera un movimiento telúrico de una intensidad considerable. Generalmente, los microsismos no necesitan una alerta debido a su magnitud tan baja; a diferencia de estos pequeños movimientos, los temblores de magnitud mayor SÍ son advertidos por la alerta sísmica que suena mayormente en zonas donde tiembla más seguido, como Guerrero.
EN VIVO temblor hoy 4 de agosto en México: Magnitud, epicentro y todo sobre los sismos de último momento
Tres sismos sacuden la misma zona de Chiapas en pocas horas
De acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional, tres sismos sacudieron el suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Dos fueron de 4.1 y el último fue de 4.0.
¿Por qué tiembla tan seguido en Chiapas?
Chiapas es una de zonas del país con alta actividad sísmica porque ahí convergen la placa de Cocos, la de Norteamérica y, en el sur del estado, la del Caribe.
A esto se suma, que el estado forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que aumenta el riesgo de registarse varios sismos.
¿Cuándo será el próximo Simulacro Nacional?
Este martes 4 de agosto la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que el Segundo Simulacro Nacional de este 2026 será el día sábado 19 de septiembre.
Lo diferente de este ensayo es que caerá en sábado.
Sismo en Sayula de Alemán, Veracruz
El Servicio Sismológico Nacional, SSN, registró un sismo de magnitud 4.0 la mañana de este martes 4 de agosto de 2026 en el estado de Veracruz.
El movimiento telúrico ocurrió a las 08:17, con epicentro ubicado a 54 kilómetros al suroeste de Sayula de Alemán.
Sismo en Chiapas hoy
El Servicio Sismológico Nacional, SSN, registró un sismo de magnitud 4.5 durante la madrugada de este martes 4 de agosto de 2026 frente a la costa del estado de Chiapas.
El movimiento telúrico ocurrió a las 05:07, con epicentro ubicado a 161 kilómetros al suroeste de Mapastepec.