UNAM anuncia cuando empiezan las clases tras polémica del examen de ingreso 2026

La UNAM dio un nuevo paso para reorganizar el proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1. Luego de la inconformidad de aspirantes y de la recomendación emitida por la Comisión Técnica de Expertas y Expertos que revisa el proceso de admisión, autoridades universitarias acordaron una serie de medidas para agilizar las inscripciones, aplicar un examen de control y dar certeza a miles de estudiantes, tras supuestas trampas.

Durante una reunión del Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó mantener una coordinación permanente para garantizar que tanto los alumnos de nuevo ingreso como quienes ya cursan una licenciatura puedan iniciar actividades conforme al nuevo calendario.

¿Cuándo iniciarán clases los estudiantes de nuevo ingreso de la UNAM?

Uno de los principales acuerdos es que las y los estudiantes de primer ingreso, tanto quienes obtuvieron un lugar por pase reglamentado como por concurso de selección, comiencen clases el lunes 31 de agosto de 2026, siempre que concluyan los procesos establecidos por la Universidad.

Además, la UNAM fortalecerá los trámites administrativos para acelerar la entrega de documentos y el proceso de inscripción.

¿Cómo será el examen de control para aspirantes de la UNAM?

Como parte de las acciones acordadas, la Universidad aplicará un examen de control de manera presencial y no solo en la Ciudad de México, sino también en sedes foráneas, con el objetivo de facilitar la participación de aspirantes que viven en otros estados.

La institución detalló que el procedimiento forma parte de las recomendaciones realizadas por especialistas para fortalecer el proceso de ingreso a licenciatura.

¿Cuándo publicará la UNAM las fechas y sedes del examen de control?

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, pidió que este martes 4 de agosto se difunda en los medios oficiales de la Universidad la información sobre las fechas, sedes y el procedimiento mediante el cual será convocado cada aspirante para presentar el examen de control.

Con ello, la institución busca brindar claridad sobre los siguientes pasos del proceso de admisión y evitar confusiones entre los aspirantes.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes que ya cursan una licenciatura?

Para quienes ya forman parte de la comunidad universitaria, la UNAM confirmó que el reinicio de clases será el lunes 17 de agosto de 2026.

Cada facultad y escuela informará por sus canales oficiales los detalles sobre reinscripciones, horarios y demás actividades académicas correspondientes al nuevo semestre.

Protesta en Rectoría concluye tras entrega de pliego petitorio

Las decisiones se dieron horas después de que estudiantes inconformes con la resolución del proceso de admisión realizaran una protesta en Ciudad Universitaria.

Representantes de la UNAM recibieron el pliego petitorio presentado por los manifestantes y, tras el diálogo, los estudiantes se retiraron de la Torre de Rectoría, mientras la Universidad reiteró que continuará fortaleciendo las distintas etapas del proceso de ingreso.

