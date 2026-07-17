China construye réplica a escala real de buque de guerra estadounidense

En los últimos días se han difundido imágenes satelitales que revelaron la construcción de una réplica tridimensional y a tamaño real de un buque de guerra estadounidense en un campo de ensayos militares de China.

La estructura reproduce las características de un destructor de la Marina de Estados Unidos y forma parte de un complejo utilizado por el Ejército Chino para realizar pruebas y entrenamientos.

China construyó réplica de buque de guerra estadounidense

Según información de CNN, la maqueta representa un destructor de la clase Arleigh Burke de la Armada de Estados Unidos y se encuentra en un campo de entrenamiento de misiles ubicado en el desierto de Xinjiang, al noroeste de China.

La misma fuente señala que la instalación tendría un doble propósito: mejorar las capacidades militares chinas y enviar un contundente mensaje a Estados Unidos y a los países que mantienen cooperación militar en la región.

¿Por qué China construyó una réplica de un buque de guerra estadounidense?

El principal objetivo de la réplica sería perfeccionar el funcionamiento de los misiles chinos, incluidos los modelos hipersónicos que forman parte del proceso de modernización militar impulsado por Beijing.

CNN reporta que la réplica fue diseñada con elementos capaces de reproducir la firma de radar de un buque de guerra estadounidense, lo que les permite entrenar varias tácticas de combate.

El buque también fue equipado con antenas y otros componentes destinados a imitar la respuesta de radar que emitiría un destructor real.

China ya había construido réplicas de buques estadounidenses

No es la primera vez que China construye réplicas de los buques estadounidenses, pero a diferencia de las maquetas utilizadas en años anteriores, que consistían en estructuras planas, la nueva versión fue construida en tres dimensiones y a escala real, ampliando las posibilidades de ensayo para los sistemas de reconocimiento.

El programa también contemplaría el perfeccionamiento de misiles hipersónicos antibuque, la integración entre sistemas balísticos y misiles de crucero, ensayos con misiles lanzados desde submarinos, el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para uso militar y sistemas de seguimiento de objetivos en movimiento.

