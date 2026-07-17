Estados Unidos autoriza venta de armas a Arabia Saudita por casi 2 mil millones de dólares

El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó este miércoles 15 de julio la venta de armamento a Arabia Saudita con un valor estimado de mil 960 millones de dólares.

La operación contempla la entrega de diversos tipos de armas y hasta 20 mil sistemas de cohetes guiados por láser y se produce en un momento de creciente tensión en Medio Oriente.

¿Qué armas le venderá Estados Unidos a Arabia Saudita?

De acuerdo al reporte oficial del caso, el paquete de armamento que Estados Unidos le venderá a Arabia Saudita incluye 10 mil secciones de guía aire-aire y otras 10 mil aire-tierra del sistema APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System), fabricado por la empresa BAE Systems.

Crece la tensión comercial. Estados Unidos impuso un arancel del 25% a las importaciones de Brasil por presuntas prácticas comerciales desleales.



El presidente Lula da Silva rechazó la medida y advirtió que responderá con represalias.https://t.co/s1RF9fiJ5p pic.twitter.com/WAid4OXx3N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 16, 2026

Además, la oferta también contempla lanzadores, ojivas de alto explosivo, motores cohete, espoletas y servicios de capacitación técnica.

¿Qué es APKWS II, el arma que Estados Unidos le venderá a Arabia Saudita?

El sistema APKWS II es un kit de guía que se adapta a cohetes no guiados de 70 milímetros para convertirlos en municiones de precisión guiadas por láser, el cual ofrece una alternativa de menor costo para destruir objetivos.

Desde 2024, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha utilizado el APKWS II para derribar drones hutíes en el mar Rojo. Mientras los drones de ataque empleados por los rebeldes cuestan menos de 15 mil dólares por unidad, los misiles aire-aire convencionales superan el millón de dólares, por lo que este sistema representa una opción más económica.

¿Por qué Estados Unidos le venderá armamento a Arabia Saudita?

El Departamento de Estado de Estados Unidos justificó la operación al señalar que la venta contribuirá a fortalecer la seguridad de un importante aliado y respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos.

Para Arabia Saudita, la adquisición de los 20 mil kits APKWS representa una respuesta a una amenaza que ya ha enfrentado en el campo de batalla. Además, la compra se produce en un contexto marcado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.