El paso a paso para denunciar si fuiste víctima de un ataque cibernético en México

Con el uso masivo del internet y los dispositivos móviles en los últimos años, los ataques cibernéticos han aumentado considerablemente, por lo que todos los días muchos de nosotros estamos expuestos a ser víctimas de algún delito de este tipo.

Algunos de los delitos o ataques cibernéticos más comunes son el pishing, suplantación de identidad, ciberacoso sexual, ciberbullying, estafas, accesos ilícitos a redes, computadoras o sistemas informáticos, entre otros. Afortunadamente, en la actualidad es posible reportar estos delitos y que las autoridades puedan realizar las acciones correspondientes en caso de que nuestra integridad física y patrimonial esté en riesgo.

La Unidad de #PolicíaCibernética de la #SSC emite recomendaciones de la importancia de utilizar contraseñas robustas y seguras para evitar ser víctima de algún delito. https://t.co/bKAqHrlbfb pic.twitter.com/Su4j3fQwFc — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 5, 2024

¿Cómo identificar un ataque cibernético?

Un ataque cibernético puede manifestarse de varias formas. Los más comunes incluyen el acceso no autorizado a tus cuentas, la instalación de software desconocido o la aparición de mensajes sospechosos en tu dispositivo. También es frecuente recibir correos electrónicos y mensajes que solicitan información personal o financiera.

Si has notado que tu dispositivo móvil realiza acciones inusuales como abrir aplicaciones que no instalaste o ser más lento de lo normal, o bien, has recibido correos de advertencia sobre tus cuentas de redes sociales o de otras aplicaciones, podrías estar siendo víctima de un ciberataque.

¿Dónde se puede denunciar un delito cibernético?

En México, la principal autoridad encargada de recibir denuncias por delitos cibernéticos es la Policía Cibernética, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Además, la Fiscalía General de la República (FGR) también cuenta con un área especializada para este tipo de casos.

Cabe resaltar que las plataformas de redes sociales y empresas de tecnología, como Google y Facebook, ofrecen opciones para reportar actividades sospechosas o cuentas comprometidas.

¿Cómo hacer una denuncia por un ataque cibernético?

Para denunciar un ataque cibernético, lo que debes hacer primero es recopilar toda la evidencia posible. Esto incluye capturas de pantalla de mensajes sospechosos, correos electrónicos no autorizados y cualquier actividad inusual en tus dispositivos, ya sea celular, tablet o computadora.

Posteriormente, puedes realizar la denuncia con la Policía Cibernética a través de su número telefónico 55 5242 5100 ext. 5086, o bien, escribir un correo electrónico a policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. La FGR también tiene la opción de recibir denuncias electrónicas, en su sitio oficial .

Es importante proporcionar toda la información de manera detallada, incluyendo fechas, posibles implicados y el impacto que ha tenido el ataque en tu seguridad o privacidad. Además, recuerda que actuar rápidamente aumenta las posibilidades de detener al responsable y minimizar el daño.