Donovan Carrillo pasa a la final de patinaje artístico en Beijing 2022

Este lunes, el mexicano Donovan Carrillo hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 en patinaje artístico, donde con una puntuación de 79.69 logró su pase a la final.

El jalisciense, quien es el único participante de Latinoamérica en este deporte dentro de la justa invernal, también será el primer mexicano en competir en la final de patinaje artístico.

Donovan Carillo enfrentó a 29 patinadores en el programa corto y logró posicionarse entre los 24 mejores, con lo cual consiguió su pase para poder competir por las medallas olímpicas, mismas que se disputarán el próximo miércoles 9 de febrero a las 19:20 horas.

Aplaudimos el debut soñado de @DonovanDCarr en los #JuegosOlímpicos de Invierno #Beijing2022, en los que obtuvo una puntuación de 79.69 en el programa corto. 👏



Con su participación y entrega nos demuestra que los sueños se hacen realidad. ⛸️🤩 pic.twitter.com/RESsjQkSaw — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) February 8, 2022

Durante la siguiente fase se llevará a cabo un programa libre con el cual se definirá a los medallistas olímpicos de invierno en Beijing 2022, donde se prevé que Donovan Carillo utilice la canción “Perhaps, perhaps, perhaps”, de Daniel Boaventura y Carlos Rivera.

Esta noche, el patinador ejecutó el programa corto con la canción “Black Magic”, de Carlos Santana; cumplió con los siete saltos obligatorios a desarrollar y acompañó su rutina con un atuendo negro que fue realizado por el diseñador Edgar Lozano, también originario de Jalisco.

Aplaudimos el debut soñado de @DonovanDCarr en los #JuegosOlímpicos de Invierno #Beijing2022, en los que obtuvo una puntuación de 79.69 en el programa corto. 👏



Con su participación y entrega nos demuestra que los sueños se hacen realidad. ⛸️🤩 pic.twitter.com/RESsjQkSaw — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) February 8, 2022

Quién es Donovan Carillo, representante de México en patinaje artístico

Donovan Carrillo, de 22 años de edad, nació en Guadalajara, Jalisco, el 17 de noviembre de 1999. El mexicano es sucesor de Ricardo Olavarrieta y Mayda Navarro, deportistas que compitieron hace 30 años, en Albertville 1992.

Desde los nueve años, Donovan Carillo se enfocó en entrenar patinaje artístico, pues previamente representó a Jalisco en las Olimpiadas Nacionales en clavados y gimnasia.

De la mano de Gregorio Núñez, quien lo vio un día en una pista de hielo con su hermana, empezó a entrenar en el Ice Land Ice Rink y, posteriormente, se mudaron a León, Guanajuato, para continuar con su preparación.

El patinador mexicano es el actual campeón nacional; además, llegó a tres finales de Campeonato de Cuatro Continentes en 2018, 2019 y 2020. No obstante, estos Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022 son los primeros en los que compite.

Asimismo, es el primer mexicano en lograr su pase a la final, pues su homólogo, Ricardo Olavarrieta, quedó en el lugar 30 en Albertville 1992.