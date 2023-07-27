Incendios en Grecia dejan dos muertos; se expanden en territorio continental

Los incendios en Grecia causaron dos fallecimientos este miércoles luego de que las llamas fueran avivados por los fuertes vientos y las temperaturas superiores a 40 grados Celsius, lo que ha obligado a una nueva ola de evacuaciones.

Según los bomberos, en las últimas 24 horas se han declarado 61 incendios en todo el territorio. Las autoridades ordenaron la evacuación de varias comunidades en la zona de Magnesia, una región costera al norte de Atenas que resultó muy afectada.

El cuerpo de un pastor de 45 años fue hallado en una zona rural el miércoles por la noche, según los bomberos. Previamente, las autoridades habían encontrado el cadáver de una mujer, según la televisión estatal ERT. Ambas muertes han sido atribuidas a los incendios.

En los últimos días, extensas zonas del Mediterráneo se han visto afectadas por una intensa ola de calor, los bomberos han luchando para extinguir las llamas en toda la región, desde Portugal hasta Sicilia y Argelia.

Large areas of the Mediterranean have sweltered under an intense summer heatwave in recent weeks and affected areas including Greece and Algeria are battling wildfires. https://t.co/2fCJoRkeHh pic.twitter.com/gp1JWOD9qm — China Xinhua News (@XHNews) July 27, 2023

Trabajan por apagar incendios en Grecia

Decenas de bomberos, auxiliados por 15 camiones de bomberos, luchaban contra las llamas que amenazaban la zona industrial de la ciudad de Volos, la capital regional. Los bomberos rodearon la zona mientras intentaban protegerla, dijo un testigo de Reuters. El Ministerio de Trabajo instó a los empresarios de la zona a suspender el funcionamiento de sus negocios el jueves.

Otro incendio se declaró cerca de otra ciudad del centro, Lamia, donde también se ordenó a los residentes de varios asentamientos que abandonaran sus hogares.

En la isla de Rodas, donde más de 20,000 visitantes extranjeros y lugareños huyeron de hoteles y casas costeras durante el fin de semana, el fuego se había extinguido en su mayor parte. Los bomberos seguían intentando apagar un muro de llamas cerca de una zona montañosa en el sur de Rodas, que arde sin control desde hace más de una semana.

"La batalla contra los devastadores incendios continúa hoy en varios frentes por parte de todas las fuerzas de Protección Civil y en condiciones extremas", dijo el portavoz de los bomberos Ioannis Artopios en una rueda de prensa. "Hoy es el día más difícil de este verano". Artopios dijo que el riesgo de incendio seguirá siendo "extremo" para varias zonas de Grecia el jueves.

El ministro de Crisis Climática y Protección Civil, Vassilis Kikilias, dijo que Grecia estaba experimentando "días de verano muy peligrosos". Los incendios en Grecia, señaló, fueron avivados por fuertes vientos y empeorados por temperaturas anormalmente altas, con frentes que se extienden por varios kilómetros.

"Dada la crisis climática, volveremos a tener condiciones meteorológicas extremas que pondrán de nuevo a prueba nuestra fortaleza. Nada ha terminado, la batalla continuará durante todo el verano", afirmó.