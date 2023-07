Desaparecen dos periodistas en Nayarit, Fiscalía ya los busca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit difundió fichas de búsqueda por la desaparición de dos periodistas en la entidad; se trata de Luis Martín Sánchez Íñiguez, de quien no se tiene noticia desde la noche del miércoles 5 de julio y de Jonathan Lora Ramirez, quien fue visto por última vez ayer. Ambos desaparecieron en la localidad de Armadillo, Xalisco.

El periodista, Luis Martín Sánchez Íñiguez de 59 años, corresponsal de La Jornada en la capital de Nayarit fue visto por última vez el pasado miércoles 5 de julio en la localidad del Armadillo, Xalisco y de acuerdo con la ficha de búsqueda se desconoce cómo vestía.

Su esposa Cecilia López Aguilar, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, entidad que también difundió su ficha de búsqueda.

Cecilia López relató que el 6 de julio viajaron juntos al municipio de Acaponeta en donde visitaron a su familia, pero Luis Martín se regresó solo a Tepic porque asuntos que atender al día siguiente.

En la noche hablaron y su esposo le dijo que ya estaba en casa pero que se había ido la luz, después no lo contactó más, por lo que el jueves en la noche, tras no tener noticias de él, pidió a uno de sus hijos que lo buscara pero no estaba en su casa.

Ayer, personas desconocidas llamaron por teléfono a una de sus hijas que vive en San Luis Potosí para decirle que algo importante sobre su padre, pero como no estaba, decidieron no dejar mensaje.

En la casa del periodistahace falta equipo de cómputo de Luis Martín Sánchez, su teléfono celular, sus sandalias y un disco duro. Su esposa halló los pantalones que portaba el día que lo vio por última vez y ahí estaba su cartera, pero no su credencial que lo acredita como corresponsal.

Desaparece otro periodista en Nayarit

La madrugada de este sábado se emitió la ficha de desaparición del periodista Jonathan Ramírez, en la que se especifica que fue visto por última vez el 7 de julio en la localidad de El Armadillo, municipio de Xalisco, Nayarit.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió la ficha de búsqueda en donde precisa que el comunicador, de 38 años tiene como señas particulares un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de San Judas Tadeo y en el brazo izquierdo, la imagen de un Cristo.

Tenía puesta una playera de color negra y short color del mismo color; mide 1.68 metros de estatura, de complexión robusta; cabello corto, lacio, color negro.

De acuerdo con información de la familia, Lora Ramírez fue sustraído de su domicilio donde estaba con sus hijos y después de ello no supo más de su paradero.

Se desconoce más información, pero periodistas de Nayarit exigen la aparición con vida de los dos comunicadores reportados como desaparecidos.