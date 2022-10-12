Ebrard participará en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad en EU

La tarde de este miércoles, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard viaja a Washington, Estados Unidos (EU), para participar mañana en la segunda edición del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos (DANS).

En el encuentro se presentarán los avances del nuevo Entendimiento Bicentenario,

que reemplazó a la Iniciativa Mérida, y en donde habrá un diálogo sobre los retos y oportunidades, en materia de seguridad, respetando las soberanías.

Hace unos días el canciller Marcelo Ebrard adelantó que en este encuentro participarán altos funcionarios norteamericanos como el secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas entre otros.

Por parte de México también dijo acudirán los secretarios de Defensa Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán; de Seguridad Rosa Icela Rodríguez; de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Destacó Ebrard que en el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad se abordarán temas como : el tráfico de armas, de Fentanilo, trata de personas, comercio seguro en la frontera, entre otros .

La primera reunión del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad se llevó a cabo el la Ciudad de México el 8 de octubre del 2021.