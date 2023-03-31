Ebrard y Consejo Nacional Empresarial Turístico buscan fortalecer promoción turística

El canciller Marcelo Ebrard Casaubon se reunió este jueves con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) con el objetivo de dialogar para impulsar y fortalecer el turismo de nuestro país con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y así lograr más empleo y bienestar para los mexicanos.

Durante el encuentro, el canciller compartió las acciones que la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con las representaciones de México en el exterior han realizado para robustecer la imagen de nuestro país, promover el turismo, así como para atraer inversión extranjera.

Dentro de dichas acciones se encuentran las de promoción de nuestro país en la Exposición Universal de Dubái; la presencia de México en Qatar 2022; los preparativos rumbo a Norteamérica 2026; y la candidatura para albergar nuevamente los Juegos Olímpicos en territorio nacional.

Resalta Ebrard beneficios por candidatura olímpica de México

Sobre la candidatura para llevar a cabo en México los Juegos Olímpicos, el secretario de Relaciones Exteriores resaltó los beneficios económicos y sociales que traerán los mismos.

“En la Cancillería hemos hecho esfuerzos muy grandes […] en cuanto a la promoción de México en el extranjero, es decir, evitar que tengamos una caída de la presencia de México en el extranjero”, destacó el secretario.

La actividad del turismo en México representa un porcentaje mayor al 9% del PIB, por encima del promedio mundial, y el CNET agrupa el 96% de las inversiones privadas en el sector turístico de nuestro país.

“Hay que activar (el turismo) todo lo que podamos, que está indisolublemente ligado con la imagen, el prestigio de nuestro país en todo el mundo, eso es la prioridad número uno”, aseguró Ebrard.

Y añadió: “Entonces, tiene que ser una prioridad de nuestra diplomacia, no solo como estrategia de economía, sino en otra dimensión […] además de los empleos”.

COVID-19 fue uno de los retos más grandes para el turismo

Por otro lado, se recordó que la pandemia de COVID-19 fue uno de los retos más grandes para la actividad turística del mundo y de nuestro país. Sin embargo, gracias a las acciones implementadas por el Gobierno de México y con el apoyo del sector privado, entre ellas el no cerrar el espacio aéreo y continuar con la conectividad, nos colocamos como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial.

México, en virtud de su gran potencial bioceánico y biodiverso, así como de su diversidad étnica, lingüística y cultural, está destinado a ser uno de los principales referentes turísticos del orbe, por lo que el canciller se comprometió a seguir promoviendo acciones en este sentido.

El secretario Ebrard enfatizó que “Tenemos una oportunidad muy grande y ya la estamos viendo en cuanto a que va a haber inversiones significativas en la región de Norteamérica, y México va a jugar un papel importantísimo, no sólo por mano de obra o por cercanía, sino porque tenemos más facilidades comerciales que las que Estados Unidos tiene.”