Anuncia Ebrard creación del “Fondo Ellas” para mujeres

En el marco del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon anunció el "Fondo Ellas" durante el evento “Generación Igualdad 2022: Momento de rendición de cuentas”.

Este mecanismo tiene como objetivo promover proyectos económicos y el empoderamiento de las mujeres en México, América Latina y el Caribe.

El Fondo Ellas busca movilizar 50 millones de dólares y será operado en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El secretario Ebrard aseguró que con el Fondo se busca “apoyar a las mujeres en sus primeras iniciativas económicas o sociales, ampliar su empoderamiento y su capacidad de participar en nuestra sociedad y en la economía”.

“Es el primer fondo especial para apoyar las iniciativas de las mujeres en todo el mundo, es un asunto mayor”, declaró el secretario de Relaciones Exteriores.

Fondo Ellas contará con tres líneas de acción.

El Fondo tendrá tres líneas de acción: i) fortalecer capacidades; ii) ofrecer apoyo a través de capital semilla para iniciativas, proyectos y empresas de mujeres para fortalecer su empoderamiento y desarrollo económico inclusivo, creando nuevas fuentes de empleo y competencia en bienes y servicios; y iii) realizar un acompañamiento personalizado que permita el empoderamiento económico a través de la autonomía en el manejo de los recursos y el desarrollo de sus proyectos.

En el evento estuvieron presentes la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous; la ministra de Europa y Asuntos Internacionales del Gobierno de Francia, Catherine Colonna; y la secretaria general adjunta de Naciones Unidas, Amina Mohammed. La secretaria Mohammed agradeció especialmente el compromiso de México en seguir apoyando el proceso del Foro Generación Igualdad tras haber sido país sede en marzo de 2021, en la conmemoración del 26 aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing.

En este encuentro, desde Naciones Unidas y en particular desde ONU Mujeres, se destacó que es necesario hacer realidad los más de 2,500 compromisos del Foro Generación Igualdad del que México y Francia fueron países anfitriones. En este momento de rendición de cuentas, ONU Mujeres cuenta únicamente con datos sobre el treinta y un por ciento de todos los compromisos y se planteó la necesidad de: i) más rendición de cuentas; ii) mayores recursos para cumplir los compromisos; y iii) la creación de más compromisos catalizadores.

Por su parte, la ministra Catherine Colonna resaltó que se identifica peligro de regresión en los derechos de las mujeres y niñas, derivado de la contraofensiva conservadora, sobre todo en materia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ello, desde Francia también se ha otorgado financiamiento internacional a temas de derechos sexuales y reproductivos y violencia sexual.