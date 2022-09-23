Ebrard se reúne con ministro de Rusia, le presenta propuesta de paz

En Nueva York, el canciller Marcelo Ebrard sostuvo un encuentro con Sergei Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard aseguró que la reunión fue cordial con el ministro y detalló que le compartió la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de la paz en aquella región, así como las ideas de México sobre el futuro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sostuve cordial conversación con Sergei Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa. Le compartí propuesta del Presidente López Obrador en favor de la paz ⁩ así como nuestras ideas sobre el futuro del Consejo de Seguridad #CSONUMX pic.twitter.com/yNFQd08y1b — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 23, 2022

Este jueves, el canciller Marcelo Ebrard presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el plan de paz para solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania propuesto por el Presidente López Obrador.

La propuesta consiste en la creación de un comité en el que participen jefes de estado incluso se planteó invitar al Papa Francisco, a fin de mediar el conflicto que inició hace siete meses.

Ebrard se reúne con ministro de Ucrania

Durante la gira de trabajo que lleva a cabo Ebrard Casaubon en Nueva York, se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, en redes sociales el canciller detalló que fue una conversación cordial y que el ministro de Ucrania Agradeció los esfuerzos de México en el Consejo de Seguridad.

"Sostuve cordial conversación con Dmytro Kuleba , Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania. Agradeció los esfuerzos de México en el Consejo de Seguridad" escribió en Twitter.

Sostuve cordial conversación con Dmytro Kuleba , Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania . Agradeció los esfuerzos de México en el Consejo de Seguridad. pic.twitter.com/jBYiMWS7vC — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 22, 2022

Ebrard sostendrá reuniones con diversos ministros

Este viernes Ebrard Casaubon tendrá diversos encuentros biaterales con algunos de sus homólogos y no se tiene previsto algún mensaje a medios de comunicación.

Por la mañana el diplomático mexicano mandó condolencias al Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken , a su familia y amigos, por fallecimiento de su padre, Donald Blinken.