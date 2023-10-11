Lugares cerca de CDMX donde se verá mejor el eclipse solar 2023 del 14 de octubre

Por primera vez en 30 años, un fenómeno meteorológico podrá ser observado en México, por eso te contamos los lugares cerca de Ciudad de México (CDMX) dónde podrás ver el Eclipse solar 2023.

La mañana del próximo 14 de octubre, la trayectoria de la Luna la llevará pasar frente al Sol oscureciendo durante poco más de tres horas algunos estados de la República Mexicana.

¿Cuánto durará el Eclipse solar 2023?

Los científicos han detallado que en la CDMX el Eclipse solar 2023 podrá ser visto en todos los espacios abiertos, así como edificios y terrazas, siempre y cuando se use protección para verlo de forma segura.

Este evento comenzará a las 09:36 horas, pero su punto máximo será a las 11:09 horas y finalizará a las 12:50 horas, por lo que bastará con mirar al cielo durante esas horas para disfrutar el eclipse.

8 lugares para ver el Eclipse solar 2023 en CDMX

Debido a la posición geográfica en la que se encuentra la capital, el Eclipse solar 2023 sólo podrá ser visto en un 70% de su capacidad; sin embargo, algunos espacios abrirán sus puertas a partir de las 09:00 de la mañana para que lo capitalinos disfruten de este fenómeno:



Las islas de Ciudad Universitaria

Bosque de Tláhuac

Planetario Joaquín Gallo

Planetario Luis Enrique Erro

Teotihuacán

Cerro de la Estrella

Segunda Sección de Chapultepec

Parque ecológico Xochimilco

En estos sitios los interesados podrán encontrar telescopios y lentes especiales para observar el Eclipse solar 2023 y no sufrir daños en la vista.

¿Cómo puedo ver el Eclipse solar 2023?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recomendó tomar precauciones antes de ver el eclipse, pues observarlo directamente puede ser perjudicial para los ojos humanos. Una de las opciones para verlo es usar lentes que tengan certificación ISO 12312-2 o gafas para soldar #14.

A pesar de que uses esas opciones para ver el fenómeno, el Comité Nacional de Eclipses México pide a la población no verlo por más de 30 segundos seguidos. Después debes descansar la visa uno momentos.