Este es el experimento que la NASA sólo podrá hacer durante el eclipse solar de octubre

Inicia la cuenta regresiva para vivir uno de los fenómenos astrológicos más esperados del año, un eclipse solar; sin embargo, mientras la mayoría de los habitantes del continente americano disfrutarán del espectáculo, los científicos de la NASA ralizarán un experimento.

Este 14 de octubre, tres cohetes seguirán el eclipse para estudiar la conjunción del Sol y la Luna, el experimento se llama APEP, por las siglas de Perturbaciones Atmosféricas Alrededor de la Trayectoria del Eclipse.

¿Por qué la NASA lanzará cohetes durante el eclipse de anillo de fuego?

Los cohetes serán lanzados en diferentes lugares con el fin de que alcancen la ionósfera y mida los cambios eléctricos, de temperatura y posibles alteraciones magnéticas en el planeta tierra.

Dicha acción sin precedentes recopilará los primeros datos de esas condiciones durante un eclipse solar. La razón por la que los expertos han elegido medir la ionósfera es debido a su alta carga energética que extrae electrones de los átomos en el aire.

Es en este punto por el que las ondas de las telecomunicaciones viajan, pues las condiciones son perfectas para alcanzar sitios más lejanos. Al no recibir la luz solar durante el eclipse, puede haber alteraciones.

¿A qué hora ver el eclipse solar del 14 de octubre?

El sábado 14 de octubre, el punto máximo del eclipse llegará a las 09:36 de la mañana, así que toma precauciones para tu vista y pon tu despertador con tiempo para ver el "anillo de fuego".

Cabe señalar que este horario aplica para el centro de México y que no todos los estados podrán verlo, de hecho, solo en tres se verá con más del 90% de su totalidad.

¿Cómo ver el eclipse solar del 14 de octubre por internet?

Si deseas verlo a través de tu celular puedes seguir en vivo la transmisión de la NASA, disponible en todas sus plataformas, así como la cuenta del eclipse en Twitter, Facebook y Youtube.

También podrás disfrutarlo a través de de la página web de Fuerza Informativa Azteca, por eso te invitamos a seguir las transmisión en vivo del canal en todos sus medios.