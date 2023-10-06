Este es el certificado indispensable que deben tener los lentes para ver un eclipse solar

El eclipse solar está cada vez más cerca y todos queremos ser partícipes del gran evento; sin embargo, en ocasiones las emociones pueden dominarnos y de no tomar las precauciones necesarias el fenómeno podría terminar por ocasionar severos daños a nuestra vista.

¡Toma nota! El próximo sábado 14 de octubre, México volverá a vivir un evento no visto desde hace 30 años en el país: el paso de un eclipse solar, pero antes de admirar el asombroso "anillo de fuego", te sugerimos prepararte con todo lo necesario para disfrutar al máximo.

¿Cómo saber qué lentes son seguros para ver un eclipse solar?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mejor manera de observar el eclipse solar es con ayuda de lentes que cuenten con la certificación ISO 12312-2 o también con unas gafas para soldar del número 14 o superior, ¿por qué?

La Organización de Normas Internacionales, mejor conocida como ISO, es una organización no gubernamental, con sede en Ginebra, que se encarga de elaborar más de dos mil normas internacionales y documentos relacionados de la mano de líderes expertos para asegurarse de que los productos cumplan con todos los estándares de calidad y sean seguros para el público.

En 2015, la ISO presentó un estándar para el material de visualización solar, denominado "ISO 12312-2", que fue escrito por el Dr. Ralph Chou, uno de los principales expertos mundiales en seguridad ocular durante los eclipses, gracias a su profundo conocimiento en astronomía y optometría.

El estándar "ISO 12312-2" define todos los detalles científicos sobre la cantidad de luz que deben seguir los filtros para salvaguardar la vista de los admiradores de este evento, entre ellos el que más destaca es la filtración del 99,999% de la luz solar, por lo que todos los fabricantes de lentes de eclipse deben contener el sello de garantía.

¿Qué pasa si veo un eclipse solar sin lentes?

¡Cuidado! Por muy increíble que el eclipse solar pueda ser, verlo sin la protección adecuada puede causar graves daños a la vista, porque mirar directamente al Sol, aun por un corto período de tiempo, sin los cuidados adecuados podría dañar la retina de nuestro ojo.

El Comité Nacional de Eclipses México piden a quienes deseen observar este fenómeno, hacerlo de preferencia en un observatorio astronómico y con profesionales capacitados, de no ser posible, se aconseja:



A pesar de utilizar lentes o protección, NO DEBES pasar más de 30 segundos seguidos viendo hacia el Sol y es necesario descansar la vista varios minutos antes de volverlos a utilizar.

Asegúrate que el filtro de los anteojos se encuentre en perfectas condiciones, sin daños o perforaciones, con una antigüedad no mayor a 3 años.

Recuerda que también puedes observar este evento en internet a través de la transmisión en vivo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) que estará disponible durante las primeras horas del sábado 14 de octubre.