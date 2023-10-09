Eclipse solar de octubre 2023: ¿Cuándo es, a qué hora y cómo verlo en México?

En octubre, los habitantes de algunos países del continente americano serán testigos de uno de los fenómenos meteorológicos más esperados del año, el eclipse solar 2023, pero cuándo es, a qué hora y cómo verlo en México?

Durante el eclipse, la Luna avanzará hasta tapar el Sol y formar un 'aro de fuego'; sin embargo, no se podrá ver con la misma intensidad en todos los puntos, por eso te contamos todo lo que debes saber para disfrutar de este eventó.

¿Cuándo ver el eclipse solar en México 2023?

La duración del eclipse solar será de aproximadamente tres horas y media, durante ese tiempo, la luna completará su trayectoria sobre la del Sol. El punto máximo, es decir, en el que se verá mejor el fenómeno, será a la mitad del tiempo.

Así que prepárate, porque la mañana de este sábado 14 de octubre México vivirá un evento que no se ha visto en 30 años. Para verlo es importante usar gafas especiales.

¿A qué ver el eclipse solar 2023 en México?

Debido a la ubicación geográfica de México, el eclipse solar no podrá ser apreciado al 100%, de hecho, sólo Campeche y Yucatán podrá verlo en un 90% de su totalidad. Aquí te compartimos a qué hora verlo.

