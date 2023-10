Observa el “anillo de fuego” sin riesgo, ¿qué sí y qué no hacer durante el eclipse solar?

El próximo sábado 14 de octubre, México volverá a vivir un evento increíble no visto desde hace 30 años en nuestro país. El fenómeno será imperdible para todo público; sin embargo, es importante tomar precauciones, observarlo con seguridad y sobre todo no exponernos a riesgos. A continuación te decimos qué sí y qué no debes hacer cuando llegue el eclipse solar 2023.

¿Cuándo y dónde se verá el eclipse solar 2023?

El eclipse solar 2023 será perceptible en toda la República mexicana, aunque solo algunas zonas tendrán una vista privilegiada al famoso “anillo de fuego” que se formará debido a que la Luna estará muy lejos de la Tierra, por lo cual solo cubrirá un fragmento del Sol y formará un aro de luz.

Los estados de la República en los que mejor se podrá apreciar la fracción del Sol eclipsada por la Luna, son:



Campeche - Campeche: 09:45 horas - 91%

Yucatán - Mérida: 09:45 horas - 90%

Chihuahua - Ciudad Juárez: 09:15 horas - 85%

Nuevo León - Monterrey: 09:25 horas - 82%

Tamaulipas - Ciudad Victoria: 09:29 horas - 80%

¿Qué se debe tomar en cuenta durante un eclipse solar?

A pesar de que pueden existir muchos mitos en torno a un eclipse solar, la única recomendación emitida por astrónomos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es que se debe tener extremo cuidado al mirar este evento, pues sin importar lo increíble que parezca, verlo sin la protección adecuada puede causar graves daños a la vista.

El mirar el Sol directamente, aun por un corto período de tiempo, sin los cuidados adecuados podría dañar la retina de nuestro ojo, por ello, los expertos piden tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:



Observa con la protección adecuada - Se necesitan lentes con filtros especiales que bloquean los rayos solares y que cuentan con la certificación ISO 12312-2

que bloquean los y que cuentan con la En caso de emplear telescopios, cámaras, celulares o binoculares asegúrate de que contengan los filtros correctos

A pesar de utilizar lentes o protección, NO DEBES pasar más de 30 segundos seguidos viendo hacia el Sol. Procura descansar la vista durante este periodo de tiempo al menos un par de minutos.

Certifica que el filtro de los anteojos se encuentre en perfectas condiciones, sin daños o perforaciones, con una antigüedad no mayor a 3 años.

Eclipse solar híbrido 2023: ¿Cuándo y dónde ver el evento en VIVO? Sigue la trasmisión por la NASA | Pixabay

¿Cómo ver el eclipse solar 2023 de forma segura?

El Comité Nacional de Eclipses México recomienda admirar este evento en un observatorio astronómico y con profesionales capacitados para evitar todo tipo de riesgos.

¡Tómalo en cuenta! Si por alguna razón no podrás observar el eclipse solar, no te preocupes porque la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), tendrá una transmisión en vivo del evento, disponible desde las 11:30 y hasta las 13:15 horas (tiempo de la CDMX).

La transmisión estará disponible en todas las redes sociales de la NASA, por lo que millones de personas tendrán la oportunidad de verlo.