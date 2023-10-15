Así se vio el eclipse solar anular desde Bacalar, Quintana Roo

Turistas nacionales y extranjeros en Bacalar, Quintana Roo, presenciaron uno de los fenómenos astronómicos milenarios, se trata del eclipse solar anular 2023.

Fuerza Informativa Azteca estuvo en el paradisiaco lugar en el que pudo conversar con turistas lo que significa para ellos presenciar un fenómeno como este, que se presentará en décadas más adelante.

En palabras de algunos turistas, ver el eclipse solar anular: “es una experiencia increíble, cuando ves al anillo de fuego sientes que el alma se te va... increíble”.

El eclipse se pudo apreciar en todos los estados en al menos 55%. Y alrededor de las 11:28 horas del centro de México, la Luna estaba perfectamente alineada con la luz del sol. Es la luna pidiéndole al sol su corona prestada.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar anular?

Este fenómeno se presentará de nuevo en el año 2058 y para algunos está experiencia será un evento único; para otros, la última vez que verán algo así en su vida.

