Evita perder tu casa por despojo: Recomendaciones notariales para blindar tu patrimonio en CDMX

El delito de despojo de viviendas y la presentación de documentos falsos se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas familias, pues pone en riesgo su patrimonio. El notario Felipe Carrasco Zanini explicó en entrevista para Hechos AM que sí existen mecanismos legales para blindar las propiedades y evitar que los legítimos dueños enfrenten largos procesos judiciales para recuperar sus bienes.

La recomendación fundamental del Colegio de Notarios es contar con toda la documentación en regla, empezando por las escrituras originales a nombre del propietario e inscritas en el Registro Público de la Propiedad. Tener estos papeles facilita que las autoridades competentes, como el Ministerio Público o los jueces, devuelvan la posesión de forma más rápida en caso de ser blanco de este tipo de delitos.

Para combatir la falsificación de documentos, las escrituras emitidas en los últimos cinco o seis años cuentan con al menos seis medidas de seguridad avanzadas en el papel testimonio. Entre ellas destaca una matriz de datos codificada o código QR, la cual permite verificar instantáneamente desde un teléfono celular si el documento pertenece al número de escritura y al notario correspondiente.