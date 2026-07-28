Los ibas a tirar... pero esos medicamentos caducos pueden hacer más daño del que imaginas

Seguramente alguna vez abriste el botiquín de tu casa y encontraste una caja de medicamentos caducos, que vencieron hace meses. Y seguro te preguntas, ¿todavía sirven o es momento de desecharlos? Aunque muchas personas deciden guardarlos “por si acaso”, o simplemente los tiran a la basura, ambas decisiones pueden traer consecuencias.

La fecha de caducidad marca el periodo durante el cual el fabricante garantiza que un medicamento mantiene su calidad, seguridad y eficacia. Una vez que ese plazo termina, ya no es posible asegurar que funcione como debería, por lo que no se recomienda consumirlo.

¿Qué pasa si tomas un medicamento caduco?

No todos los medicamentos vencidos provocan el mismo efecto, pero sí existe el riesgo de que hayan perdido su eficacia o que su composición haya cambiado con el tiempo. Esto significa que podrían no hacer efecto cuando más los necesitas.

Por esa razón, especialistas recomiendan revisar periódicamente el botiquín y retirar cualquier medicamento cuya fecha de caducidad haya expirado.

¿Dónde tirar los medicamentos caducos?

Lo que no debes hacer es arrojarlos a la basura común o al drenaje. Sus componentes pueden filtrarse al suelo, llegar a ríos o mantos acuíferos y afectar el medio ambiente.

La mejor opción es llevarlos a contenedores especiales para medicamentos caducos, disponibles en muchas farmacias, hospitales y centros de salud. Ahí reciben un tratamiento adecuado para evitar riesgos tanto ambientales como sanitarios.

Además de la contaminación, los medicamentos vencidos pueden terminar en manos equivocadas y ser reutilizados o comercializados de forma ilegal.

Desecharlos en los puntos autorizados ayuda a evitar ese riesgo y contribuye a proteger tanto la salud pública como el entorno.

Antes de comprar nuevos medicamentos, vale la pena revisar el botiquín de casa. Un pequeño hábito puede evitar accidentes y reducir el impacto ambiental.

